Palmeiras confirma Borja e Felipe Melo fora contra a Ferroviária

O Palmeiras, adversário da Ferroviária pelo Campeonato Paulista, encerrou a preparação para a partida com um treinamento fechado à imprensa na tarde desta sexta-feira. Em seguida, o clube confirmou as ausências do centroavante Miguel Borja e do volante Felipe Melo.

Borja foi inscrito no Campeonato Paulista no lugar do lesionado Moisés apenas nesta sexta-feira. Sem condições físicas ideais, o centroavante colombiano deve ser apresentado após o Carnaval e estrear contra o Red Bull Brasil, na próxima sexta-feira, em Campinas.

Felipe Melo, por sua vez, sofreu um corte profundo no supercílio direito ao se chocar com o companheiro Mina em jogada aérea durante a derrota contra o Corinthians. O volante chegou a passar por um pequeno procedimento cirúrgico e ainda apresente inchaço no local.

Assim, a tendência é que Thiago Santos inicie a partida como titular no lugar de Felipe Melo e Willian seja mantido entre os titulares no comando de ataque. O confronto com a Ferroviária está marcado para as 16h30 (de Brasília) deste sábado, no Estádio Palestra Itália, pela sexta roda do Campeonato Paulista.

O técnico Eduardo Baptista relacionou 22 atletas para o duelo com o time de Araraquara. O volante Tchê Tchê, em transição física após sofrer lesão no ombro esquerdo, e o lateral direito Fabiano, em recuperação de lesão na coxa direita, completam o grupo de desfalques.

Confira os 22 jogadores convocados:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Egídio, Jean e Zé Roberto

Zagueiros: Antônio Carlos, Edu Dracena, Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo

Meio-campistas: Guerra, Michel Bastos, Raphael Veiga, Thiago Santos e Vitinho

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Keno, Rafael Marques, Róger Guedes e Willian