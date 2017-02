Moisés avisa que passará pelo “momento mais difícil da carreira”

Na goleada do Palmeiras sobre o Linense, por 4 a 0, neste domingo, o meia Moisés sofreu um forte choque com o jogador Zé Antônio, do time de Lins, e saiu do gramado carregado aos gritos. Nesta manhã de segunda-feira, o camisa 10 publicou em suas redes sociais um texto falando sobre a lesão no joelho esquerdo. Na publicação, o jogador afirmou estar passando pelo pior momento de sua carreira e lamentou não ter recebido um pedido de desculpas do outro atleta envolvido na queda.

Com nove minutos de partida, em uma dividida, Moisés caiu com a perna esquerda travada no chão. No momento do choque com o volante Zé Antônio, os jogadores bateram seus joelhos e o palmeirense foi quem recebeu a carga maior. Logo depois da queda, o jogador foi trazido de volta para São Paulo para a realização de exames.

Ainda não se sabe o diagnóstico do atleta alviverde, mas, na publicação, ele destacou que está passando pela maior dificuldade de sua carreira. “É com muita tristeza no coração que venho aqui dizer a todos que terei que passar pelo momento mais difícil da minha carreira”, disse.

Moisés também aproveitou para desabafar que ainda não foi procurado pelo meio-campista de Lins. “Não irei guardar mágoa nem muito menos rancor do agressor, mas me entristece muito não ter recebido nem um pedido de desculpa ou qualquer palavra de incentivo, mas a vida segue e Deus há de me fortalecer”, escreveu.

Em agradecimento às mensagens de apoio, como as que recebeu dos colegas Gabriel Jesus e Tche Tchê, Moisés ressaltou a importância de cada uma delas. “Só tenho que agradecer a cada um que me mandou uma mensagem de incentivo e força, essas palavras podem parecer simples, mas não tenha dúvidas que estão me ajudando muito”, acrescentou.

Confira o texto que Moisés publicou em suas redes sociais:

“É com muita tristeza no coração que venho aqui dizer a todos que terei que passar pelo momento mais difícil da minha carreira. A vida nos prega algumas peças que não entendemos, mas creio que Deus tem um propósito para tudo.

Só tenho que agradecer a cada um que me mandou uma mensagem de incentivo e força, essas palavras podem parecer simples, mas não tenha dúvidas que estão me ajudando muito. Não irei guardar mágoa nem muito menos rancor do agressor, mas me entristece muito não ter recebido nem um pedido de desculpa ou qualquer palavra de incentivo, mas a vida segue e Deus há de me fortalecer.

Muito obrigado a todos pelas mensagens.

Eu confio em ti, Deus! Amo minha família!”.