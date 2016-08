Mattos diz ter oferecido plano de carreira, mas Jesus optou pelo City

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, revelou que a diretoria ofereceu um plano de carreira para o atacante Gabriel Jesus permanecer por mais tempo no clube. O dirigente disse que tratou pessoalmente do tema com o jogador, mas não conseguiu convencê-lo a aceitar a proposta. O camisa 33 foi vendido ao Manchester City, em agosto, por 32,7 milhões de euros (R$ 121,1 milhões).

“Eu chamei [o Gabriel Jesus] pessoalmente. Falei com ele sobre essa situação e que gostaríamos de dar toda a tranquilidade e estrutura financeira para o seu crescimento”, afirmou Mattos, ao conceder entrevistas durante a festa de aniversário de 102 anos da fundação do Palmeiras, na quinta-feira.

Apesar das tentativas de prolongar a passagem de Gabriel Jesus pelo clube, Mattos disse que o atacante estava determinado a se transferir para o futebol europeu após o encerramento desta temporada. Ele foi convencido a ir para o Manchester City após receber uma ligação telefônica do técnico Pep Guardiola.

“A partir do momento em que a definição era a saída do Palmeiras, o clube concordou e passou a contribuir para isso e para que ficasse bem na situação. Acho que foi bom para o Palmeiras e para o Gabriel”, explicou.

Mattos ainda usou um exemplo pessoal para defender a saída do atacante para o futebol inglês. “Entendemos e respeitamos, porque todos têm essa fase do momento. Quando saí do Cruzeiro bicampeão brasileiro, muitos me perguntaram o que estava fazendo ao ir para o Palmeiras. E eu entendi que tinha cumprido um ciclo e queria iniciar um novo ciclo. Enxerguei isso aqui, confiei no presidente e no resgate do gigante que é o Palmeiras”, declarou.

Futuro – Com contrato até o final do ano, Mattos terá de aguardar o desfecho das eleições presidenciais para saber se continuará no Palmeiras. Como Paulo Nobre cumpre o segundo mandato à frente do clube, ele está impedido de disputar o pleito que será realizado no final deste ano.

Há nos bastidores quem aponte o primeiro vice-presidente do clube, Maurício Galiotte, como o preferido de Nobre para concorrer ao cargo. Questionado sobre o assunto, Mattos despistou sobre o futuro e pediu a continuidade do projeto que foi iniciado em 2013.

“Vamos esperar um pouquinho. O foco é o próximo jogo, contra o Fluminense, e o que pensamos em realizar ainda nesse ano. A eleição virá depois e aí veremos o que o Palmeiras pensa para o futuro. Vejo o caminho desenhado. E a continuidade desse caminho na gestão é fundamental para o Palmeiras não passar mais pelas oscilações dos últimos dez, quinze anos”, declarou o dirigente.

