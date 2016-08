Leão pede cautela com Jailson: “Tem que conquistar o respeito dos rivais”

Fotos destaque Veja as fotos do treino do Corinthians

A torcida do Palmeiras tem vibrado com as atuações de destaque do goleiro Jailson, mas o ídolo alviverde Emerson Leão pediu cautela para analisar o real potencial do substituto de Fernando Prass. Ao participar do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, no domingo, o ex-arqueiro do Verdão e da Seleção Brasileira disse que Jailson precisará conquistar o respeito dos adversários antes de se firmar na equipe dirigida por Cuca.

“Temos que dar tempo a ele. Chegou a um grande clube como um desconhecido e apareceu bem, mas era um nome desacreditado. É um coroa, tem 35 anos e ainda não tinha conseguido aparecer. Eu quero dizer que ele tem qualidade, mas não teve tempo de mostrá-la. O time tem ajudado, porque quando foi preciso ele resolveu o problema. E o grande goleiro não trabalha toda hora, mas nos momentos certos para solucionar os problemas”, disse Leão.

“A solução está com ele. É aí que nós vemos a diferença entre um grande goleiro, que mantém a regularidade, e aquele que faz um milagre e depois só faz porcaria. Esse último tipo de goleiro não serve para clube grande. O goleiro de time grande é o que tem o respeito dos adversários. E ele vai adquirir isso com os jogos”, acrescentou o ex-jogador.

Jailson assumiu a titularidade em 7 de agosto, no triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória, após Vagner decepcionar nos três duelos em que substituiu Fernando Prass. O camisa 49, que estreou na Série A do Brasileiro justamente no jogo contra os baianos, conquistou a torcida ao praticar defesas importantes e ajudar o Palmeiras a continuar na liderança do campeonato nacional.

Após a vitória por 2 a 0 diante do Fluminense, no domingo, em Brasília, o técnico Cuca fez elogios ao desempenho do goleiro e afirmou que Jailson já se firmou como o substituto definitivo de Fernando Prass. O goleiro de 38 anos sofreu uma fratura no cotovelo direito durante a preparação da Seleção Brasileira olímpica e só voltará a defender o clube em 2017.

