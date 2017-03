Jean lesiona o pé direito e desfalca o Palmeiras por duas semanas

O lateral direito Jean é o mais novo desfalque do time do Palmeiras. O jogador sofreu um pisão no pé direito, no clássico contra o Santos, e deverá ficar de fora da equipe do técnico Eduardo Baptista por cerca de duas semanas.

O jogador sofreu um pisão no último domingo, na vitória sobre o Santos, e voltará a ser avaliado daqui há duas semanas. Durante o clássico, no entanto, Jean não se queixou de dores, e atuou os 90 minutos, tendo marcado o primeiro gol do Verdão.

Jean se junta a Moisés e Thiago Martins no departamento médico da equipe. O camisa 10 do Verdão rompeu o ligamento do joelho, passou por cirurgia, e retorna apenas no segundo semestre. Já o zagueiro, com problema no joelho, deverá ficar fora por cerca de seis meses.

O lateral direito palmeirense, caso não se recupere nas próximas duas semanas, não estará em campo na partida contra o Peñarol, válida pela Copa Libertadores, que acontece no dia 12 de abril, no Palestra Itália.

No treino desta segunda-feira, o primeiro após a vitória no clássico, Jean não trabalhou com bola, assim como o restante dos titulares de domingo, e realizou atividades na academia do Verdão.

* Especial para a Gazeta Esportiva