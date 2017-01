Jean dá risada com Felipe Melo, mas destaca: “Trabalha com seriedade”

O agora lateral direito Jean e outros milhões de palmeirenses acompanharam na última terça-feira a entrevista concedida pelo volante Felipe Melo, na apresentação do meio-campista ao novo clube, que rendeu diversos assuntos comentados pelo novo palestrino. Assim como a maioria dos torcedores, o defensor deu risada com as declarações do companheiro, mas fez questão de ressaltar o profissionalismo do atleta.

“Eu dava risada, né, cada um tem uma maneira, tem um jeito de ser, de se expressar. Ele tem a maneira dele, a gente entende, acaba achando até engraçado. Mas o que dá para dizer é que ele é um cara importante, um jogador super experiente e com certeza vai nos ajudar muito”, afirmou o jogador, em entrevista concedida na Academia de Futebol, antes do jogo-treino com o União Barbarense.

De acordo com Jean, que voltou a tratar de assuntos como Seleção Brasileira e estabelecimento na lateral direita, comentados em entrevista concedida à Gazeta Esportiva, Felipe Melo mantém o estilo de conversar dentro de campo. Participativo, ele procurar conversar com os jogadores a todo momento quando está no gramado.

“Ele é bem comunicativo, conversa bastante, fala bastante com os jogadores, mas mantém a seriedade dele. A posição de profissional dele não muda. Acho que isso é muito importante, fala de uma maneira bem respeitosa com cada um, dentro e fora de campo”, destacou Jean.

Abordado seguidamente sobre os primeiros dias de convivência com o principal reforço do Palmeiras para a temporada, Jean voltou a soltar uma risada quando questionado sobre como seria “dar tapa na cara de uruguaio com responsabilidade”. A expressão foi usada, entre outros termos, para Melo explicar seu estilo de comandar o time dentro de campo.

“Essa pergunta era para ele, hein (risos)? Eu entendo, ele quis expressar a vontade de vestir a camisa de um grande clube, um jogador de muita raça, vontade, se entrega em campo. Essa é a característica”, observou o lateral, também curioso para saber o que virá daqui para frente com Felipe. “Assim como vocês, aos poucos eu vou conhecendo mais ele”, concluiu.