Goleiro Vagner deixa o Palmeiras para disputar o Paulistão pelo Mirassol

O goleiro Vagner deixará o Palmeiras para defender o Mirassol no Campeonato Paulista. O empréstimo do jogador, divulgado inicialmente pelo diário Lance, já é dado como certo por seus representantes.

O arqueiro de 27 anos não participou da apresentação do grupo alviverde na terça-feira. Ele foi liberado dos treinos porque a negociação com o clube do interior paulista já estava avançada.

O clube permitiu que outros cinco jogadores não participassem da pré-temporada. O meia Cleiton Xavier assinou contrato com o Vitória, o volante Matheus Sales jogará pelo Bahia e o lateral direito João Pedro será emprestado para a Chapecoense. O argentino Allione e o atacante Leandro Pereira também negociam saídas.

Vagner foi contratado em dezembro de 2015 para ser reserva imediato de Fernando Prass. Com um contrato de quatro temporadas, o jogador ganhou a primeira chance como titular após a ida do ídolo alviverde para a Seleção Brasileira olímpica.

O goleiro, no entanto, decepcionou a comissão técnica de Cuca. Ele disputou só três partidas e acumulou atuações irregulares, perdendo a posição após duas derrotas e um empate.

Pressionado pela torcida, Cuca apostou em Jailson e viu o goleiro ser campeão brasileiro invicto. Quando o goleiro de 35 anos teve de cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro, o técnico manteve Vagner no banco de reservas e deu uma chance ao jovem Vinícius Silvestre.

O Palmeiras iniciou os treinos da pré-temporada com Fernando Prass, Jailson e Vinícius Silvestre. Espera-se que o goleiro Daniel Fuzato, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, volte a trabalhar com os profissionais nos próximos dias.