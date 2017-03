Gabriel Jesus é liberado para realizar tratamento no Palmeiras

O atacante Gabriel Jesus irá retornar ao Palmeiras nesta semana para realizar tratamento físico. O jogador de 20 anos foi liberado pelo Manchester City, clube que defende desde o início deste ano, para trabalhar com o preparador físico do Verdão no novo Centro de Excelência do clube.

Jesus já havia visitado a Academia de Futebol do Palmeiras na última semana, quando foi visto em fotos ao lado do zagueiro Vitor Hugo. O atacante passou por cirurgia no último mês por conta de uma lesão no quinto metatarso do pé direito, e seu retorno aos gramados é aguardado com ansiedade pelo time de Manchester.

Jesus teve início surpreendente na equipe do técnico Pep Guardiola. Com três gols em cinco partidas, o atacante logo caiu nas graças da torcida, mas acabou se lesionando com menos de um mês na equipe inglesa.

Gabriel Jesus irá realizar tratamento no Centro de Excelência do clube. O local, considerado um dos mais modernos do país, foi inaugurado em dezembro de 2016, e leva o nome da Crefisa, patrocinadora master do Palmeiras.