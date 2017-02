Exames confirmam fratura, e Tchê Tchê para por até seis semanas

O volante Tchê Tchê, que deixou a partida contra o Botafogo-SP antes do final, sentindo dores no ombro, teve fratura confirmada e desfalcará o Palmeiras por até seis semanas.

De acordo com comunicado do clube, o autor do gol da vitória sobre o time de Ribeirão Preto sofreu uma “pequena fratura na tuberosidade do úmero esquerdo”. A princípio, não haverá necessidade de cirurgia.

Após a partida contra o Botafogo, Tchê Tchê deixou o Palestra Itália com o ombro esquerdo imobilizado, indo diretamente ao hospital, para realização de exames. Na coletiva desta segunda-feira, Zé Roberto ainda mostrava esperanças de que a lesão não fosse grave.

“A gente espera que não seja nada grave, acho que foi fazer exames, mas não conseguimos ver ele aqui pela manhã. O Tchê Tchê é um jogador moderno, que você está acostumado a ver na Europa”, declarou o experiente camisa 11 do Verdão.

O período de recuperação estimado é de quatro a seis semanas. Vale lembrar que o time de Eduardo Baptista estreia na Libertadores, ainda contra adversário indefinido, no dia 8 de março. Assim, a presença do camisa 32 ainda é incerta.

Além disso, Tchê Tchê deve perder o clássico contra o Corinthians, no dia 22 de fevereiro, em Itaquera, em partida válida pelo Campeonato Paulista.