Eduardo lamenta lesão de Moisés e reprova Linense: “Extrapolou”

O meio-campista Moisés sofreu uma entorse no joelho esquerdo em dividida com Zé Antônio e deixou o jogo contra o Linense ainda no primeiro tempo. Após o triunfo por 4 a 0 neste domingo, o palmeirense Eduardo Baptista lamentou a lesão e criticou a postura do time adversário em Araraquara.

“A gente fica triste. Acho que a equipe do Linense extrapolou no quesito violência. Passou um pouquinho do ponto. Foi o Moisés. Em dois ou três lances ali na minha frente, poderia ter sido até mais. A gente fica triste, porque o meu time vem para jogar futebol. Pode perder, ganhar ou empatar, mas vai sempre jogar futebol”, declarou.

Como retirou os pinos que tinha no pé esquerdo no final de 2016, Moisés precisou de mais tempo para entrar em forma. O novo camisa 10 do Palmeiras estreou em 2017 contra o São Bernardo e, diante do Linense, disputava apenas sua segunda partida na temporada.

“Um jogador que tivemos tanto cuidado, que preparamos para esse momento e de repente vê-lo em um lance triste…”, lamentou Eduardo Baptista. “Mas é o futebol. Temos rezar para que tudo corra bem. Se ele não puder jogar quarta-feira, já vamos pensar em outros nomes”, disse, em alusão ao clássico contra o Corinthians.

Com a saída de Moisés, o comandante resolveu promover a entrada de Keno diante do Linense. O atacante passou a jogar pela ponta direita e o versátil Michel Bastos foi deslocado para o meio – no segundo tempo, o atleta de 33 anos marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras.

“A gente tinha traçado uma estratégia e precisamos mudar muito rápido. Mas o Michel também faz bem essa função. Ele veio para dentro e disputou uma grande partida. Já o Keno vem dando sinais de evolução. Eu precisava ganhar o jogo, por isso a opção pela ofensividade”, explicou Eduardo Baptista, evitando a euforia.

“Não pode se abater com as críticas nem se empolgar com uma boa atuação. Precisamos dar sequência no trabalho e melhorar. Ainda temos espaços para melhorar defensiva e ofensivamente. Muito trabalho ainda deve ser feito”, afirmou.