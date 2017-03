Eduardo destaca méritos do Audax: “O melhor time que enfrentamos”

O Palmeiras não teve neste sábado uma atuação como as que o credenciaram a ser o líder no ranking geral do Campeonato Paulista. Mesmo tendo ficado duas vezes à frente no placar, o Verdão cedeu o empate para o Audax e ainda não se garantiu como melhor campanha do Paulistão. Para o técnico Eduardo Baptista, no entanto, a igualdade veio por méritos do time visitante.

“Eu já sabia das qualidades do time do Fernando Diniz. Eles vêm melhorando e talvez tenham feito o melhor jogo deles no Campeonato Paulista. Sabíamos da qualidade, não me surpreendeu, porque conheço bem o Fernando. No segundo tempo, neutralizamos bem, fizemos os gols, tivemos uma marcação mais forte, mas com a bola nos pés, foi a equipe mais forte que enfrentamos”, afirmou o treinador.

Assim como no jogo da última quarta-feira, contra o Mirassol, o Palmeiras teve uma atuação muito superior no segundo tempo em relação ao primeiro, criando mais oportunidades de gol. Mesmo assim, Eduardo não fala em uma mudança de postura e atribui a diferença a uma alteração tática.

“Primeiro tempo tentamos abafar o Audax e pegamos eles em uma grande partida. Adiantamos as linhas na marcação, mas tivemos dificuldades. Mesmo assim, fizemos 1 a 0. No segundo tempo, ajustamos a marcação, voltamos um pouco as linhas e fomos mais felizes. A marcação foi melhor, criamos chances, mas acabamos sofrendo o empate. Foram estratégias diferentes”, completou.

Apesar do resultado amargo, o Palmeiras ainda pode estabelecer o posto de melhor campanha nesta rodada, dependendo apenas de o Corinthians não vencer o clássico contra o São Paulo, neste domingo, no Morumbi. O time alvinegro soma 20 pontos e é o único que ainda pode alcançar o Palestra.

Na próxima rodada, o Palmeiras visita a Ponte Preta, quarta-feira (29), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli. Já o Audax precisa da vitória no mesmo dia e horário, contra o Santo André, no Estádio Prefeito José Liberatti, para não ser rebaixado.