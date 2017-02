Eduardo compreende protestos da torcida e valoriza apoio do elenco

Ainda no começo de sua passagem pelo Palmeiras, Eduardo Baptista já convive com uma pressão intensa. O técnico foi compreensivo ao comentar as reclamações de alguns torcedores durante a vitória sobre o São Bernardo, alcançada nesta quinta-feira, e valorizou as demonstrações de apoio de seu elenco no Palestra Itália.

Após um primeiro tempo decepcionante, com o placar inalterado, torcedores organizados gritaram “Eduardo, presta atenção, essa torcida quer gritar é campeão” e entoaram o nome de Cuca. Os demais espectadores, insatisfeitos, vaiaram os protestos.

“Vieram quase 25 mil pessoas em uma quinta-feira à noite. Se eles não veem um bom futebol, devem protestar mesmo e jogar o time para cima. A gente lida bem com isso. Sabemos que a mudança de postura da torcida vai de dentro para fora do campo”, disse Eduardo, ciente da cobrança por assumir um time campeão brasileiro.

“Não é implicância (da torcida). Minha função é fazer o time jogar e ganhar. A torcida vem junto. Essas coisas não incomodam, só motivam a trabalhar, porque me preparei para isso. Eu e os jogadores que chegaram fomos escolhidos pelo campeão brasileiro”, afirmou o treinador.

Logo após marcar o primeiro gol, Dudu não comemorou como de costume e correu para abraçar o comandante na beirada do gramado. Após a partida disputada no Estádio Palestra Itália, os atletas manifestaram publicamente o apoio ao treinador em entrevistas.

“Além de respeitado, você é querido. Dentro do vestiário, eu peço respeito e respeito a todos também. Mas somos amigos. Sabemos dividir derrotas e vitórias. O sentimento é legal e prova que estamos remando para o mesmo lado. Com isso, a tendência é que as coisas aconteçam bem”, declarou o técnico.

Com o triunfo sobre o São Bernardo, o Palmeiras chegou aos seis pontos ganhos e assumiu a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista. Às 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio da Fonte Luminosa, o time dirigido por Eduardo Baptista enfrenta o Linense.