Eduardo Baptista vê lentidão para rodar a bola e apoia Guerra

Mesmo jogando com um homem a mais durante todo o segundo tempo, o Palmeiras perdeu o clássico diante do Corinthians por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, em Itaquera. Eduardo Baptista, além de apoiar Guerra após a falha do meia, atribuiu o fracasso à falta de dinamismo de seu time com a bola no pé.

O Palmeiras passou a jogar em superioridade numérica no final do primeiro tempo, quando o árbitro Thiago Duarte Peixoto expulsou o volante Gabriel de forma equivocada. Na etapa complementar, incapaz de criar oportunidades, o time de Eduardo Baptista sofreu um gol de Jô em lance de contra-ataque.

“O primeiro tempo foi muito brigado. No segundo tempo, tendo um homem a mais, faltou mais intensidade e velocidade para girar a bola. Precisávamos movimentar o adversário para achar espaços. Com a entrada do Alecsandro, tentamos colocar mais um homem na área para cruzar e não tivemos sucesso”, explicou o técnico.

No último domingo, em uma exibição consistente, o Palmeiras mostrou criatividade para golear o modesto Linense por 4 a 0. Diante do Corinthians, no entanto, o time comandado por Eduardo Baptista não conseguiu articular boas jogadas no campo de ataque, mesmo em superioridade numérica.

“No segundo tempo, o Corinthians marcou lá embaixo. Por isso, não havia espaço para fazer infiltrações com as mesmas movimentações do jogo passado. O Corinthians se postou atrás e tirou espaço. Faltou dinamismo”, diagnosticou Eduardo Baptista em uma entrevista coletiva mais curta do que o habitual.

O meia Alejandro Guerra, colocado no lugar de Raphael Veiga durante o intervalo, falhou no lance que culminou no único gol da partida. Na tentativa de dominar a bola, ele acabou desarmado por Maycon, que tocou para Jô finalizar na saída do goleiro Fernando Prass.

Ao falar sobre o gol do Corinthians, Eduardo Baptista citou um “vacilo geral” e, questionado se já havia conversado com Guerra, tratou de demonstrar apoio ao meia. “Quando ganha, ganham todos. Quando perde, perdem todos”, resumiu o treinador palmeirense.