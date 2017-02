Eduardo tenta minimizar expectativa por Derby: “É mais um jogo”

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, Eduardo Baptista disputará seu primeiro Derby no comando do Palmeiras. Após a goleada por 4 a 0 sobre o Linense, o treinador tentou minimizar a expectativa pelo clássico contra o Corinthians, a ser disputado na arena de Itaquera.

“É mais um jogo e é assim que o Palmeiras tem que encarar. São várias decisões. É quarta-feira, sábado, outro sábado, depois tem Libertadores… Então, estamos preparando um time que vai brigar com todas as forças, com todas as qualidades, sempre para o próximo jogo”, afirmou o comandante.

Na última semana, o Corinthians entrou em campo na quarta (ganhou do Novorizontino por 1 a 0) e no sábado (ganhou do Audax por 1 a 0), enquanto o Palmeiras jogou na quinta (ganhou por 2 a 0 do São Bernardo) e no domingo (ganhou do Linense por 4 x 0).

“Nosso primeiro objetivo é recuperar os atletas. O Corinthians está um dia na nossa frente. Jogamos quinta, jogamos agora com campo pesado, em um dia quente”, atestou Eduardo. “Que bom que é um clássico, que envolve torcida e todo um clamor. Mas precisamos de equilíbrio, saber onde estamos e onde queremos chegar”, completou.

Com a mesma campanha de três vitórias e um empate, Palmeiras e Corinthians lideram seus respectivos grupos no Campeonato Paulista. Questionado sobre um eventual favoritismo para o confronto desta quarta-feira, Eduardo Baptista apontou equilíbrio.

“Um clássico entre Palmeiras e Corinthians não tem favorito. O Corinthians joga em casa, o Palmeiras está em uma crescente, então é difícil apontar um favorito. Nosso time vai se preparar muito para esse jogo, mas não existe favoritismo de qualquer lado”, comentou.

Com uma lesão no ombro esquerdo, Tchê Tchê é desfalque certo para o clássico contra o Corinthians. Moisés, com uma entorse no joelho esquerdo, também está praticamente vetado. Já Alejandro Guerra, poupado diante do Linense, volta a ficar à disposição.