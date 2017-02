Dracena e Guerra voltam, e Tchê Tchê e Arouca treinam separado no Verdão

Com um clima dividido pela melancolia com a lesão do meio-campista Moisés, e a alegria com a goleada por 4 a 0 sobre o Linense, o Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. As principais novidades foram o zagueiro Edu Dracena e o meia Alejandro Guerra, poupados no triunfo deste domingo por desgaste físico, além da evolução na recuperação dos volantes Arouca e Tchê Tchê.

Além de Guerra e Dracena, apenas os atletas que não entraram em campo no interior paulista participaram do treinamento. Já Arouca e Tchê e Tchê trabalharam separadamente na caixa de areia e mostraram que estão mais próximos de voltar aos gramados. O primeiro se recupera de uma cirurgia e nem foi inscrito no Campeonato Paulista, enquanto o camisa 32 teve uma fratura no ombro esquerdo e tem previsão de retorno apenas para a segunda metade de março.

Os titulares, por sua vez, ficaram apenas na parte interna da Academia de Futebol e não foram a campo. Mirando o clássico contra o Corinthians, o técnico Eduardo Baptista já começa a quebrar a cabeça para encontrar um substituto para o camisa 10 Moisés, que sofreu grave lesão e ficará seis meses afastado dos gramados.

Vindo de boas atuações nos últimos jogos, o atacante Keno deve brigar pela vaga com o colombiano Guerra, poupado contra o Linenese. Assim, o meio de campo de Eduardo Baptista teria: Felipe Melo; Keno (Guerra), Michel Bastos, Raphael Veiga e Dudu.

Outra opção do treinador poderia ser a entrada do volante Thiago Santos, tornando o time mais defensivo e com Felipe Melo sendo adiantado para a linha de quatro meias. Assim, Micel Bastos seria deslocado para o lado direito e o meio-campo seria formado por: Thiago Santos; Michel Bastos, Raphael Veiga, Felipe Melo e Dudu.

O Palmeiras faz seu primeiro clássico em 2017 na próxima quarta-feira, quando encara o Corinthians, às 21h45 (de Brasília), em Itaquera, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Para este confronto, o centroavante Borja, que será inscrito no Estadual na vaga do lesionado Moisés, ainda não deverá estar regularizado para entrar em campo.