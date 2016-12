Do fiasco na Libertadores ao título brasileiro, Palmeiras termina em alta

A temporada de 2016, encerrada com festa para a torcida palmeirense, começou de maneira preocupante. Depois de decepcionar na Copa Libertadores, o time alviverde embalou sob o comando do técnico Cuca e quebrou um jejum de 22 anos ao conquistar o título brasileiro.

Ganhador da Copa do Brasil 2015, o Palmeiras iniciou 2016 sonhando com a possibilidade de ser campeão mundial, objetivo que contrastou com a performance do clube na Libertadores. Superado por Rosario Central e Nacional, o time alviverde não passou nem sequer da primeira fase.

A derrota por 2 a 1 diante do Nacional em pleno Palestra Itália encerrou a passagem do técnico Marcelo Oliveira. Em um passo decisivo para o sucesso no restante da temporada, o Palmeiras contratou Cuca, que passou pelo clube como jogador e é palestrino de coração.

No início de seu trabalho, o novo técnico acumulou quatro derrotas consecutivas, incluindo um humilhante 4 a 1 contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista. A série de tropeços levou o Palmeiras a ficar ameaçado pelo rebaixamento à Séria A-2 do torneio estadual.

O time iniciou sua reação no Pacaembu com um triunfo por 3 a 0 sobre o Rio Claro e então estabeleceu uma série de oito jogos de invencibilidade. Ainda assim, não conseguiu passar às oitavas de final da Libertadores e caiu diante do Santos na semifinal do Paulista.

Logo após a derrota nos pênaltis na Vila Belmiro, Cuca apostou no título brasileiro: “Vamos ser campeões”. Eliminado de maneira precoce dos torneios que disputou no primeiro semestre, o técnico ganhou tempo para reformular o elenco e fazer uma intertemporada.

Ousado, ele cumpriu a promessa e conduziu o Palmeiras ao título brasileiro, feito que o clube não alcançava desde 1994. A equipe foi recordista de vitórias (24), teve melhor ataque (62), melhor defesa (32) e menos derrotas (seis). Para completar, registrou o melhor turno da história (44 pontos) e terminou sem expulsos de forma inédita.

Como disputou a Libertadores, o Palmeiras iniciou a defesa de seu título já nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o Brasileiro como prioridade, Cuca escalou um time reserva para enfrentar o Grêmio nas quartas de final, viu Allione ser expulso e acabou eliminado pelo futuro campeão.

Ao longo de sua breve passagem, o técnico chegou a ter atritos com atletas como Dudu, Lucas Barrios e Rafael Marques. Os incidentes, porém, não impediram o clube de alcançar o título brasileiro, conquistado com o camisa 7 na condição de capitão.

A temporada foi apoteótica para o jovem Gabriel Jesus, de 19 anos. Artilheiro do Palmeiras em 2016 com 21 gols, o atacante encerrou sua passagem pelo clube com o título nacional. De quebra, ganhou o ouro olímpico e virou titular da Seleção Brasileira.

Vendido ao Manchester City, Gabriel Jesus não participará da gestão de Maurício Galiotte, sucessor de Paulo Nobre como presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras para o biênio 2017-2018. Assim como Cuca, que deixou o time por questões pessoais e acabou substituído por Eduardo Baptista.

Jogos: 67

Vitórias: 36

Empates: 16

Derrotas: 15

Gols pró: 110

Gols contra: 63

Saldo de gols: 47

Artilharia: Gabriel Jesus (21 gols)