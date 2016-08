Cuca se apega a retrospecto do 1º turno e minimiza sequência decisiva

A partida contra o Fluminense, neste domingo, em Brasília, será a última que o Palmeiras enfrentará antes de iniciar uma sequência de jogos decisivos no Campeonato Brasileiro. O Verdão terá pela frente nas próximas rodadas três concorrentes diretos ao título nacional, além de um clássico diante do São Paulo. Para o técnico Cuca, no entanto, o retrospecto da equipe no primeiro turno ajuda a diminuir a pressão que acompanhará os jogadores nestes duelos.

Na primeira metade do torneio, o Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 0, no Palestra Itália, e iniciou a sequência perdendo por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbi. Nos três jogos seguintes, o time se recuperou e acumulou só vitórias. Foram triunfos por 4 a 3 contra o Grêmio, no Pacaembu, por 2 a 1 ante o Flamengo, em Brasília, e por 1 a 0 diante do Corinthians, no Palestra Itália.

“Nós tivemos essa sequência no primeiro turno também. Falaram que seria o momento ruim e difícil. Mas ganhamos a maior parte dos jogos. Alguns serão disputados fora da nossa casa, mas o Palmeiras ainda é o melhor visitante do campeonato. As coisas não sairão como imaginamos uma vez ou outra, mas faz parte do futebol. Os treinos dessa semana foram bons e estamos prontos para um jogão de futebol”, afirmou Cuca.

Para o treinador do Palmeiras, os jogadores precisam pensar jogo a jogo e manter o foco voltado exclusivamente para o duelo com o Fluminense. “Esta é uma equipe que se recuperou de um momento ruim e evoluiu. Tem uma posse de bola, uma calma para jogar e desenhar bem a posse de bola. Também conta com jogadores de frente que são velozes e outros com técnica. É um bom time”, analisou.

Com 40 pontos, o Palmeiras ocupa a primeira colocação do Brasileirão e possui dois pontos de vantagem para o vice-líder Atlético-MG. A provável equipe titular que Cuca escalará contra o Fluminense tem Jailson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Arouca, Tchê Tchê e Moisés; Róger Guedes (Erik), Dudu e Gabriel Jesus.

