Com casal Crefisa, Palmeiras realiza eleições para o Conselho

As eleições para o Conselho Deliberativo do Palmeiras serão promovidas neste sábado. De forma polêmica, José Roberto Lamacchia e Leila Pereira, proprietários da Crefisa, empresa que patrocina o clube, estão inscritos no pleito a ser realizado nas dependências da sede social.

A votação para o Conselho Deliberativo começa às 10 horas (de Brasília), com final previsto para as 19 horas. Os associados vão eleger 76 integrantes para o órgão, além de mais 15 suplentes. O resultado final do pleito deve ser conhecido ainda no sábado.

Em uma das últimas medidas de sua gestão, Paulo Nobre agiu no sentido de tentar vetar a candidatura de Leila Pereira. De acordo com o ex-presidente, a empresária não possui o tempo mínimo exigido como associada do Palmeiras para concorrer a uma vaga no Conselho Deliberativo.

A incerteza em torno da candidatura da executiva motivou a participação de José Roberto Lamacchia no pleito. Ambos estão inscritos na chapa “Palmeiras Forte”, liderada pelo ex-presidente Mustafá Contursi, que garante a legalidade da campanha de Leila Pereira.

O casal Crefisa é cotado para receber uma grande quantidade de votos, o que contribuiria com a eleição de outros membros da chapa “Palmeiras Forte”, já que o pleito é no sistema proporcional. Futuramente, a tendência é que o próprio Conselho Deliberativo julgue a legalidade da candidatura de Leila Pereira.

Nas últimas semanas, a empresária investiu pesado na campanha. Ela lançou a candidatura com um farto jantar, participou da apresentação de Alejandro Guerra, anunciou a renovação de contrato com o Palmeiras aos conselheiros e recebeu o título de cidadã paulistana em uma nova festa, encerrada com um coquetel para os convidados.

Apadrinhada por Mustafá Contursi, Leila Pereira mantém boa relação com Maurício Galiotte, atual presidente. Ela ainda conta com o apoio de Arnaldo Tirone, ex-mandatário, e da Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras, com integrantes entre os associados. A empresária montou seu comitê eleitoral em uma casa vizinha ao clube.