Borja mira parceria com Dudu e se impressiona com torcida do Verdão

Miguel Borja está nas graças da torcida do Palmeiras desde antes de acertar sua vinda para o Verdão. Com diversas mensagens em suas redes sociais clamando pelo acerto, o colombiano chegou ao Brasil recepcionado por milhares de palmeirenses e, em sua estreia, sábado, levou os torcedores ao êxtase ao tabelar com Dudu e marcar seu primeiro gol pelo clube. Impressionado, o centroavante rasgou elogios à massa alviverde.

“Sim, me surpreende muito o carinho da torcida. É uma torcida muito grande, na América do Sul há poucas assim. Me sinto afortunado de estar nessa equipe. Meu filho estava no estádio e está muito contente de estar no Brasil. Espero que ele desfrute disso dia a dia”, afirmou o atacante, lembrando da goleada por 4 a 1 sobre a Ferroviária.

Após 15 minutos em campo, na marca dos 37 da segunda etapa, Borja roubou bola do adversário no meio-campo, tocou para Dudu, e avançou pela direita. O centroavante recebeu de volta, olhou para o goleiro e finalizou com calma, de pé direito, para mandar para as redes. O colombiano descreveu a jogada e fez elogios ao camisa 7, com quem planeja sucesso nos próximos jogos.

“Foi uma jogada em que ganhei do defensor com rapidez e potência e depois recebi do Dudu, que tem muita qualidade. Pedi muito a Deus e Ele me presenteou. Me lembrei de tudo que falei com Ele para me dar este gol na hora da comemoração. Tenho grandes assistidores aqui, Dudu é um jogador muito especial e tenho de aproveitá-lo ao máximo”, finalizou.

Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras só volta a campo na sexta-feira, dia 3, às 21h05 (de Brasília), para enfrentar o RB Brasil, em Campinas.