Ao contrário de Tite, Eduardo Baptista promete enfrentar Chape para vencer

O técnico Eduardo Baptista prometeu não aliviar para a nova formação da Chapecoense no amistoso que será disputado neste sábado, na Arena Condá. O treinador do Palmeiras quer ver os seus comandados mostrando serviço no primeiro jogo que será disputado pelos catarinenses após o acidente aéreo que vitimou 71 pessoas, em 29 de novembro.

A visão de Eduardo Baptista vai contra a empregada por Tite. O técnico da Seleção Brasileira convocou na quinta-feira os atletas que disputarão um amistoso beneficente com a Colômbia, no Engenhão, no dia 25. Ao ser questionado sobre qual seria o resultado ideal, o treinador canarinho ressaltou o “aspecto humano” do jogo e disse que gostaria de ver um empate.

A renda dos dois amistosos será revertida integralmente para a Chapecoense e para as famílias das vítimas. “Entro para ganhar. As homenagens serão feitas antes da partida. E depois é jogo. Somos profissionais e vamos jogar. Apesar de a Chape estar em formação, creio que eles foram muito felizes na montagem do elenco e conseguiram peças importantes”, disse Eduardo.

O técnico palmeirense crê que o amistoso será uma boa oportunidade para o novo elenco mostrar serviço. A lista de relacionados conta com cinco reforços, incluindo o volante Felipe Melo. “Depois que o juiz apitar, os atletas que estão buscando espaço brigarão para ganhar de forma leal e com respeito”, garantiu.

Eduardo Baptista também abordou a importância do amistoso para a reconstrução da Chape. “É um jogo diferente. Há um apelo emocional muito forte. Todos nós perdemos amigos, é uma situação marcante e triste. Mas, paralelamente, existe um início de temporada e um time muito competitivo. O jogo tem uma conotação diferente de treino. Haverá a competição. A Chape está em formação e cada um quer mostrar seu valor”, afirmou.

Os times irão a campo às 16h30 (de Brasília). Antes do jogo, os torcedores que estiverem na Arena Condá serão apresentados ao elenco que foi formado para esta temporada. Foram 23 contratações, além do acréscimo de jovens da base ao plantel que será dirigido pelo técnico Vagner Mancini.

Os sobreviventes da tragédia também serão homenageados e erguerão a taça de campeão da Copa Sul-Americana de 2016 – título dado à Chapecoense a pedido do Atlético Nacional-COL. A honraria caberá ao zagueiro Neto.