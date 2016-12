Santos confirma contratação de Leandro Donizete, do Atlético-MG

O Santos já tem seu novo ‘cão de guarda’ para a disputa da Copa Libertadores da América de 2017. Na tarde desta quarta-feira, o presidente Modesto Roma Júnior confirmou para a Gazeta Esportiva a contratação do volante Leandro Donizete, do Atlético-MG.

O jogador é o quarto reforço do Peixe para a próxima temporada. Anteriormente, o clube já havia fechado com o zagueiro Cleber, do Hamburgo, o lateral-direito Matheus Ribeiro, do Atlético-GO, e o atacante Vladimir Hernández, do Junior Barranquilla, da Colômbia. Donizete, assim como os outros três atletas, é esperado no CT Rei Pelé na primeira semana de janeiro, quando irá fazer exames médicos e se apresentar ao técnico Dorival Júnior.

O treinador, inclusive, foi fundamental para o acerto do alvinegro com o volante de 34 anos. Mesmo após receber propostas de outras equipes do Brasil, o atleta escolheu o Santos pois tem o desejo de atuar na equipe de Dorival. Ele é grato pela projeção ao futebol nacional que recebeu quando saiu da Ferroviária para o Coritiba em 2008 a pedido do técnico, que também já o indicou para o Flamengo, em 2012, e ao próprio Peixe, no começo do ano.

Com contrato de três anos, Donizete vai receber cerca de R$ 200 mil por mês de salário. Inicialmente, o volante não estava na lista de nomes pedidos pelo comandante santista. Porém, como ele não estava acertando sua renovação de contrato com o Atlético-MG, a diretoria viu a sua contratação como um boa oportunidade para a disputa da Libertadores.