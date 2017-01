Braz sente lesão na panturrilha e deve ser desfalque na estreia do Paulistão

A temporada ainda nem começou oficialmente e o Santos já ganhou seu segundo desfalque. Após perder Ricardo Oliveira por caxumba nas primeiras semanas de treino do ano, o Peixe também não contará com o zagueiro David Braz pelas próximas duas semanas. O defensor teve uma lesão muscular constatada na panturrilha direita.

Por conta desse problema, o jogador não deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior para a estreia do alvinegro no Campeonato Paulista, contra o Linense, no próximo dia 3, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. A comissão técnica até acredita que ele possa recuperar antes da partida, mas prefere poupá-lo.

Sem Braz, o comandante santista deve promover a entrada de Cleber. O zagueiro, que foi contratado pelo Hamburgo, da Alemanha, também teve um pequeno estiramento na panturrilha e ficou fora dos últimos treinamentos com bola. Porém, o caso dele é mais tranquilo, por isso a oportunidade deve aparecer.

Como os dois ficaram fora nesta segunda-feira, Lucas Veríssimo e Yuri formaram a dupla de defesa titular em treino tático. Além deles, o argentino Fabián Noguera é outra opção para Dorival Júnior, mas não deve receber chances entre a equipe principal.

Vale lembrar que o Peixe perdeu os titulares Gustavo Henrique e Luiz Felipe, que romperam ligamentos do joelho na última temporada e só voltam a partir de maio.