Ferraz vê erro no último passe e diz: “Tem bastante coisa para acertar”

O Santos foi nulo contra o Ituano, nesta terça-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Mesmo mantendo a posse de bola, principalmente no primeiro tempo, o Peixe não conseguiu criar oportunidades de gol, ficou no 0 a 0 e chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória no Campeonato Paulista. Apesar das pouquíssimas oportunidades criadas, o lateral-direito Victor Ferraz acredita que a equipe não esteve tão abaixo do esperado.

“Fizemos um primeiro tempo bom, faltou acertar o último passe. No segundo tempo deixamos cair, eles tiveram chances. A gente tem uma forma de jogar, e as equipes jogam fechadas. Por isso, a gente acaba não encontrando espaços. Precisamos caprichar o último passe para que possamos dar a alegria para o torcedor”, explicou o santista na saída do gramado.

Mesmo crendo que o alvinegro fez uma apresentação razoável diante do Galo Rubro-Negro, Ferraz também acredita que a equipe comandada por Dorival Júnior precisa melhorar para alcançar a recuperação no Campeonato Paulista.

“Temos bastante coisa para acertar, principalmente no que a gente deseja. Temos que treinar e conversar mais, na próxima partida vamos voltar a jogar o que a gente deseja. Não está faltando confiança. É ter a última bola com clareza. Mas vamos acertar. Logo mai , voltaremos apresentar o futebol que estamos acostumados”, completou.

Na sexta rodada, o alvinegro volta para a Vila Belmiro, onde perdeu para São Paulo e Ferroviária, e encara o Botafogo-SP, no próximo sábado, às 17h (de Brasília).