Muller comanda a Alemanha em vitória na estreia das Eliminatórias

A Alemanha começou neste domingo a caminhada para defender o título de campeã mundial de futebol. Na estreia da Eliminatória para a Copa de 2018, na Rússia, os alemães venceram a Noruega, em Oslo, por 3 a 0 e garantiram os primeiros três pontos no Grupo C.

O grande destaque da partida foi o atacante Thomas Muller. Um dos mais experientes do elenco, que viu o ex-capitão Sebastian Schweinsteiger se aposentar, o atacante foi responsável por comandar a Alemanha. Autor do primeiro gol, Muller deu lindo passe para Kimmichi marcar o segundo – primeiro gol do jovem com a camisa da Alemanha -, e ainda fechou a conta com um gol de cabeça.

Com a vitória a Alemanha assumiu a liderança do Grupo C, com três pontos. Os campeões mundiais voltam a atuar pelas Eliminatórias apenas no dia 08 de outubro, quando enfrentam a República Tcheca, que venceu a Irlanda do Norte neste domingo. Já a Noruega amarga a última colocação, e aposta suas fichas contra o Azerbeijão na próxima rodada.

O jogo – Diferente do que muitos poderiam apostar, a primeira chegada do jogo foi da Noruega. Depois do lateral Kimmich se atrapalhar, Joshua King roubou a bola e saiu para o ataque, mas acabou tropeçando na redonda e saindo pela linha de fundo. A Alemanha mantinha a característica apresentada na conquista da Copa do Mundo do Brasil, com toques rápidos e maior posse de bola.

Aos sete minutos, quase os alemães abriram o marcador. Draxler foi à linha de fundo e descolou cruzamento para a área, que Muller tratou de desviar de cabeça, tirando tinta da trave. Apesar do susto inicial, não demorou muito para a Alemanha pressionar os noruegueses. Quase sempre atacando pela esquerda, os comandados de Joachim Low chegaram bem com Muller finalizando em cima de Jarstein.

Gol confuso – Não demorou muito para a pressão alemã surgir efeito. Em lance confuso, a Alemanha abriu o placar com o atacante Thomas Muller. Depois de jogada na direita, Ozil arriscou de fora da área, a bola sobrou e o camisa 10 rolou para Muller, que foi travado na hora do chute. Em mais um rebote, o atacante chutou desequilibrado, a bola bateu nas mãos do goleiro e morreu no fundo do gol: 1 a 0.

Depois do gol anotado, a Alemanha manteve a boa posse de bola, que chegou a 65%. Mesmo sem balançar as redes, os alemães incomodaram a zaga norueguesa, com Muller perdendo grande chance dentro da área. Antes do jogo ir para o intervalo, os campeões mundiais marcaram mais um gol. Muller, o nome do jogo até então, deu um toque mágico para o lateral Kimmich, que ganhou na velocidade e mandou um chutaço cruzado: 2 a 0.

Volta do intervalo – Os 45 minutos finais não foram diferentes do começo do jogo. Pressionando o adversário, os alemães voltaram a incomodar. Em noite inspirada de Thomas Muller, a Alemanha voltou a balançar as redes. Khedira deslocou cruzamento para o atacante, que subiu mais alto que os defensores e testou firme para anotar seu segundo gol no jogo.

Com 3 a 0 no placar os alemães tiraram o pé e abriram mão da marcação, permitindo com que a Noruega passasse a tocar a bola no ataque e tramasse algumas boas jogadas, mas sem finalizações ao gol. Perto do apito final do juiz, o meia Brandt, que entrou no lugar de Gotze, ainda chegou a assustar com um chute colocado, mas viu o goleiro realizar boa defesa.

Confira os resultados dos jogos deste domingo das Eliminatórias:

Malta 1 x 5 Escócia

Noruega 0 x 3 Alemanha

República Tcheca 0 x 0 Irlanda do Norte

Romênia 1 x 1 Montenegro

