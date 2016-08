Levir Culpi diz que bolas paradas decidiram o jogo para o Palmeiras

O técnico Levir Culpi considerou justa a vitória do Palmeiras. Para o treinador do Fluminense, o time paulista soube usar as jogadas de bola parada para definir o resultado a seu favor.

Na entrevista coletiva, Levir disse que o seu time foi alertado para o perigo que representava a bola parada do Palmeiras, mas não soube evitar que o adversário obtivesse sucesso. “Não há o que reclamar. O jogo foi parecido na disputa dos atletas. Faltou melhorar na bola parada”, disse.

O treinador do Tricolor das Laranjeiras disse que as equipes tiveram chances semelhantes, mas que o adversário teve méritos na conclusão das jogadas. “As chances foram parecidas. Ficou por aí. O clássico foi disputado. Houve méritos do adversário. Como disse, não há o que lamentar”, declarou.

O técnico do Fluminense já tem desfalque certo para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando a equipe carioca enfrentará o Botafogo. O zagueiro Gum recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Palmeiras e vai cumprir suspensão. Renato Chaves deve ser o substituto.

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, diante do Corinthians, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo está marcado para às 21h45 (de Brasília) e será no estádio Édson Passos, em Mesquita (RJ). Pelo Brasileiro, o Tricolor volta contra o Botafogo, no estádio Luso-Brasileiro, na quarta-feira (07), às 16h (de Brasília).

Recomendado para você