Fluminense vence Portuguesa-RJ em campo encharcado e segue 100%

Fluminense e Portuguesa-RJ se enfrentaram na noite deste domingo, no estádio Los Lários, em Duque de Caxias, e o Tricolor saiu vitorioso pelo placar de 3 a 0. Henrique Dourado, Léo e Gustavo Scarpa marcaram para o Tricolor, que está 100% na Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca.

O resultado mantém o Fluminense na liderança isolada do grupo C, com 9 pontos em três rodadas. Já a Portuguesa perdeu uma posição e caiu para a quarta colocação.

Na próxima rodada, o Flu volta a jogar em Duque de caxias, desta vez contra o Bangu. Já a Portuguesa recebe o Resende na Rua Bariri, no mesmo dia.

O JOGO

A partida em Duque de Caxias começou com atraso de cerca de meia hora, devido a um temporal que caiu na cidade. O campo ficou totalmente encharcado, e a suspensão do confronto chegou a ser cogitada pelas equipes, mas o árbitro Patrício Wallace Maia viu condições de jogo e a bola rolou.

Como não podia deixar de ser, o nível técnico foi muito prejudicado pelas condições do gramado, com muitas poças. Chutões e passes errados foram frequentes, especialmente nos primeiros dez minutos. Com a bola molhada, a Lusa tentava os chutes de longe, e assustou o Flu aos três. Peterson mandou uma bomba e Júlio César fez a defesa.

O Flu, por sua vez, tentava o chuveirinho na área, mas sem sucesso. Aos poucos, foi controlando a partida e impondo sua superioridade técnica. Aos 25, teve um gol anulado. Scarpa tocou para Wellington e marcou, mas o impedimento foi assinalado.

Aos 32, a estratégia deu certo. Lucas levantou na área, Douglas entrou de cabeça pela esquerda e tocou para o meio. Henrique Dourado recebeu livre, e teve tempo de ajeitar e tocar para o fundo da rede.

A Portuguesa sentiu o gol e recuou ainda mais. O Flu cresceu e partiu em busca do segundo, que quase saiu aos 43. Scarpa cruzou e Dourado arrematou, mas o zagueiro da Lusa tirou em cima da linha.

O Flu continuou melhor na segunda etapa e o gol foi amadurecendo. Aos 9, Wellington tentou um chute colocado de fora da área e ela passou muito perto do poste direito de Marcelo Moretto.

Aos 12, o gol saiu. Douglas alçou na área, Dourado matou no peito de costas para o gol e tocou para trás para Léo. O lateral tabelou com Wellington e recebeu na frente, pela esquerda da área, e soltou um balaço sem defesa para o goleiro da Lusa.

O terceiro esteve perto aos 26, num contra-ataque rápido. Sornoza deu passe longo para Scarpa no grande círculo, o meia viu Wellington avançando pela esquerda e tocou na medida. O atacante entrou na área e chutou cruzado, mas Moretto fez a defesa.

A Lusa arriscou mais uma vez de longe aos 32. Romarinho chutou forte e Júlio César voou para fazer a defesa.

O Flu respondeu aos 37 com Marcos Júnior, que aproveitou o vacilo de Victro Hugo para ficar com a bola e partir em direção ao gol. O atacante Tricolor, porém, finalizou para fora e perdeu boa chance.

Mas Gustavo Scarpa foi melhor aos 42 ao pegar um rebote na entrada da área. O meia limpou ajogada com categoria e chutou cruzado para dar números finais à partida: 3 a 0.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA-RJ 0 X 3 FLUMINENSE

Local: Estádio Los Lários, em Duque de Caxias (RJ)

Data: 5 de fevereiro de 2017 (Domingo)

Horário: 19h30(de Brasília)

Renda: R$ 28.920,00

Público: 1.534 pagantes (1.771 presentes)

Árbitro: Patrício Wallace Maia (RJ)

Assistentes: Gabriel Viana (RJ) e João Luís de Albuquerque (RJ)

Cartões Amarelos: Marcinho Pitbull, Peterson (Portuguesa); Henrique Dourado (Flu)

Gols:

FLUMINENSE: Henrique Dourado, aos 32 min do 1º tempo, Léo, aos 12, e Gustavo Scarpa aos 42 min do 2º tempo

PORTUGUESA: Marcelo Moretto, Belarmino, Marcão, Rodrigo Almeida e Diego Maia; Marcinho Pitbull, Peterson (Victor Hugo) e Matías Sosa (Allan), Romarinho, Fabinho (Douglas Caé) e Edu

Técnico: Nelson Rodrigues

FLUMINENSE: Júlio César, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Jefferson Orejuela, Douglas, Junior Sornoza (Marquinho) e Gustavo Scarpa; Wellington Silva (Marcos Junior) e Henrique Dourado (Luiz Fernando)

Técnico: Abel Braga