Abel Braga joga favoritismo para o Flamengo na final da Taça Guanabara

O Fluminense sofreu diante do Madureira, mas garantiu um lugar na final da Taça Guanabara após um empate em 0 a 0. Na decisão, os tricolores terão pela frente o Flamengo, no domingo, ainda sem local definido. Para o técnico tricolor Abel Braga, os rubro-negros são favoritos para a partida.

“Domingo é ferro. O Flamengo, antes do jogo, é favorito. Tem clássico mais legal do que o Fla-Flu? Pena não ser no Maracanã. Virou depósito de lixo. Vai ser um jogo bom. O time deles é melhor. Joga um ano junto, mesmo treinador. Agora, meu time não será o que foi na semifinal. Vamos para dentro. Não jogamos pelo regulamento contra o Madureira. Agora, jogamos com o regulamento”, disse.

Para esta partida, Abel Braga tem alguns problemas. O volante Douglas, expulso contra o Madureira, está fora. Já o meia Gustavo Scarpa saiu da semifinal após recebeu uma pancada no tornozelo e virou dúvida. No entanto, o treinador crê na recuperação do jogador até o fim de semana.

“O Gustavo Scarpa sofreu foi pancada. Para a final, não tem preocupação”, declarou.

Antes da final do primeiro turno do Campeonato Carioca, o Fluminense entra em campo nesta quarta-feira, contra o Sinop-MT, no interior mato-grossense, pela segunda fase da Copa do Brasil.