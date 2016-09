Márcio Araújo exalta atmosfera do Kleber Andrade e comenta titularidade

São Paulo Treino do São Paulo: Veja as fotos

O Flamengo vive ótima fase no Campeonato Brasileiro e vem brigando pelas primeiras posições na tabela do torneio. Muito deste bom desempenho na temporada se deve ao sucesso do Rubro-Negro jogando no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES. No local, a equipe carioca possui 100% de aproveitamento, com cinco vitórias em cinco jogos. Sabendo da importância da “casa capixaba”, o volante Márcio Araújo enalteceu a oportunidade de voltar a jogar no Espírito Santo na próxima quarta-feira, diante da Ponte Preta.

“Nossa continuidade lá faz a diferença. É um lugar que tem se tornado nossa casa. O incentivo do nosso torcedor lá é muito grande, principalmente por ser um estádio menor e pela proximidade da torcida do gramado. Eles têm lotado o estádio, nos apoiado bastante. Nós também correspondemos em campo e acho que casamos bem com o local, onde conseguimos uma classificação importantíssima (eliminando o Figueirense na Copa Sul-Americana) na última partida que jogamos lá”, declarou o volante.

Dono de uma grande regularidade em suas atuações, Márcio Araújo também aproveitou para comentar sobre a conquista da titularidade no setor de marcação do meio-campo. “Me firmei na equipe aproveitando as oportunidades, respeitando a qualidade dos companheiros. Há jogadores que aparecem mais para a mídia em termos de finalizações a gol, mas todo mundo tem seu papel e sua importância para o time. Nem todos têm sua importância com relação aos gols e assistências. Sou mais uma peça para encaixar na equipe, e temos aproveitado as oportunidades que o treinador tem nos dado”, afirmou.

O duelo entre Flamengo e Ponte Preta na próxima quarta-feira no Estádio Kleber Andrade está marcado para as 21h45 (de Brasília) e será válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 40 pontos na tabela de classificação, o Rubro-Negro é o vice-líder do torneio nacional, somente a três pontos do líder Palmeiras. Já a Macaca é a sétima colocada, com 34.

