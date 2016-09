Atuação contra Verdão e má fase do Grêmio garantem convocação de Muralha

Vídeos destaque Maicon celebra boa fase do São Paulo no Morumbi

Maior surpresa na convocação da Seleção Brasileira desta sexta-feira, o goleiro Alex Muralha foi beneficiado pela má fase do Grêmio e pela presença do técnico Tite no duelo entre os líderes do Campeonato Brasileiro Palmeiras e Flamengo, na última quarta-feira, no Palestra Itália. No jogo que terminou com empate por 1 a 1, o arqueiro fez boas defesas e foi um dos destaques rubro-negros.

“O Taffarel vem acompanhando a regularidade boa do Flamengo. A diferença entre as melhores defesas do Campeonato Brasileiro são dois gols, todos tem um ajuste próximo. O Muralha vem fazendo um grande campeonato, como já fez no Figueirense. São dois anos mantendo um padrão de atuação, merece a convocação. Claro que a campanha da equipe ajuda, o jogo que vimos contra o Palmeiras… A defesa contra o Gabriel Jesus em lance decisivo conta? Conta. As boas saídas de gol contam? Com certeza, tudo isso conta”, disse Tite, técnico da Seleção.

Alex Muralha terá sua primeira grande chance da Seleção. O goleiro de 26 anos chegou ao Flamengo no início do ano, após se destacar no Figueirense, e aos poucos ganhou a posição de titular que era de Paulo Victor, sendo importante na campanha do vice-líder do Brasileirão com 47 pontos, um a menos que o Palmeiras.

No entanto, não foi apenas os méritos de Muralha que o levaram à Seleção. A má fase do Grêmio, que não vence há cinco jogos, perdeu três neste período e teve o técnico Roger Machado demitido, também foi fundamental. Deixando o gremista Marcelo Grohe de fora da lista, Tite lembrou a importância do momento de um clube na convocação dos atletas.

“Primeira pessoa que eu ouço é o Taffarel. E a decisão final é minha. Mas ela passa por essa situação; O coletivo potencializa o individual. Se a equipe não está legal, também tem uma influência sobre a convocação, sim”, finalizou.

O Brasil vai enfrentar a Bolívia no dia 6 de outubro, na Arena das Dunas, em Natal, e em seguida viaja para Mérida, onde encara a Venezuela, no dia 11. Após vencer Equador e Colômbia, a Seleção ocupa a segunda colocação das eliminatórias, com 15 pontos em oito rodadas (o Uruguai é o líder, com 16).

