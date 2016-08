Flamengo tenta superar vantagem do Figueira na Sul-Americana

O Flamengo tenta inverter a vantagem do Figueirense e seguir vivo na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), quando as duas equipes se enfrentam no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela rodada de volta da segunda fase. O Rubro-Negro perdeu na ida por 4 a 2 e agora os catarinenses podem até mesmo perder por um gol de diferença que mesmo asism vão avançar. Aos flamenguistas resta fazer o 2 a 0 para avançar, pois os tentos anotados como visitante valem para critério de desempate. Uma disputa de pênaltis só acontecerá em caso de repetição no placar do primeiro confronto.

Apesar da necessidade de um triunfo, Zé Ricardo, técnico do Flamengo, pediu a seus jogadores tranquilidade na busca da vitória. O treinador lembrou que os atletas não devem entrar em campo pensando na quantidade de gols que precisam fazer para classificarem o Rubro-Negro.

“Não podemos entrar em campo pensando que temos que conquistar a vitória por dois ou mais gols de diferença. Temos que pensar em ganhar e para isso vamos precisar fazer o primeiro gol. Quando isso acontecer, passaremos a pensar no segundo e assim por diante. Respeitamos o Figueirense, mas sabemos que podemos lutar pelo nosso objetivo, mas para isso a tranquilidade será mesmo a melhor arma”, disse o comandante.

Na visão dos jogadores flamenguistas, porém, é importante tomar o máximo de cuidado com o Figueirense, que após uma temporada frustrante, vem dando sinais de reação. Além de bater o Rubro-Negro na partida de ida, o Figueira bateu o Santos por 1 a 0, no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro.

“Precisamos de uma importante vitória, mas sabemos que o trabalho não vai ser fácil. O Figueirense vem em uma crescente na temporada e tem jogado com muita firmeza e muito equilíbrio tático. Marcar gols ali não vai ser tarefa das mais tranquilas, mas estamos preparados para ela”, disse o atacante Leandro Damião.

Leandro Damião, inclusive, irá atuar como titular, já que Paolo Guerrero está servindo à seleção peruana nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia. O restante do time, porém, é segredo, mas o treinador ressaltou que não deverá preservar os titulares, como fez na partida de ida.

Pelo lado do Figueirense, o técnico Tuca Guimarães garante uma postura ousada de sua equipe. “Não podemos jogar fechados, esperando o Flamengo nos acuar, pois isso seria suicídio, haja vista a qualidade de nosso oponente. Temos que ser ousados, sem deixar o regulamento de lado, mas o utilizando para vencer”, disse o treinador.

Em termos de escalação, o Figueirense tem problemas. O zagueiro Marquinhos, com lesão na parte posterior da coxa direita, e o volante Elicarlos, com dores na panturrilha direita, foram vetados e serão substituídos, respectivamente, por Bruno Alves e Jefferson.

Quem avançar deste duelo vai enfrentar na próxima etapa o vitorioso do choque entre Real Garcilaso, do Peru, e Palestino, do Chile, que se enfrentarão em setembro após terem empatado por 2 a 2 na partida de ida.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FIGUEIRENSE

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Data: 31 de agosto de 2016 (Quarta-feira)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Wilson Lamouroux (Colômbia)

Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Dionisio Ruiz (Colômbia)

FLAMENGO: Alex Muralha, Pará, Rafael Vaz, Rever e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Diego, Gabriel e Everton; Leandro Damião

Técnico: Zé Ricardo

FIGUEIRENSE: Gatito Fernandez, Ayrton, Werley, Bruno Alves e Marquinhos Pedroso; Ferrugem , Jackson Caucaia, Elicarlos e Dodô; Rafael Moura e Lins

Técnico: Tuca Guimarães

