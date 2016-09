Flamengo minimiza jogo em São Paulo e espera apoio do torcida

Vídeos destaque Com boa atuação diante do Cruzeiro, Denis fala do momento do São Paulo

O Flamengo optou pelo Pacaembu, em São Paulo, para ser o palco do duelo contra o Figueirense, neste domingo, às 11 horas (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O fato gerou alguma estranheza, principalmente porque os flamenguistas enxergam o Palmeiras, clube da capital paulista, como principal concorrente na luta pelo título. O fato, porém, foi minimizado pelos jogadores, que esperam um grande apoio.

“Sabemos que vamos contar com o apoio da torcida, pois é um jogo muito importante e temos muitos torcedores na cidade de São Paulo. O Flamengo conta com torcida em todo o Brasil, e onde chegamos somos bem recebidos. A partida contra o Figueirense vai ser muito complicada, pois o adversário também precisa fazer o resultado, por um objetivo diferente do que o nosso”, disse o zagueiro Réver.

O meia Everton pensa parecido. “O Flamengo é um clube com torcida em qualquer lugar do Brasil e não estamos preocupados com o jogo em São Paulo, pois lá tem muitos flamenguistas. Sempre que o time joga na capital paulista, mesmo contra times locais, acaba sempre tendo algum apoio”, disse.

O volante Willian Arão também aposta na força da torcida, mesmo longe do Rio. “O Flamengo tem uma grande torcida em São Paulo e sei que estaremos contando com um grande número de torcedores nos apoiando. O carinho da torcida por todo o país tem sido importante e não vai ser diferente”, disse o volante, que em São Paulo já defendeu as cores do Corinthians, estando acostumado a atuar no Pacaembu.

A manhã desta sexta-feira foi de trabalho, mas a maioria dos titulares ficou na academia reforçando a musculatura. Em campo, a maior parte era de reservas. O atacante peruano Paolo Guerrero trabalhou normalmente e disputa posição com Leandro Damião.

Para este jogo, o Flamengo não terá o volante Márcio Araújo, expulso no empate por 1 a 1 com o Palmeiras. O colombiano Gustavo Cuellar assume o posto. Neste sábado, o elenco trabalha na parte da manhã no Ninho do Urubu e depois a delegação embarca para a capital paulista.

