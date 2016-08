Flamengo conta com expulsão, vence Figueirense e consegue classificação

Vídeos destaque Coletiva do técnico Cuca após vitória do Palmeiras

O Flamengo conseguiu reverter a desvantagem da partida de ida e venceu por 3 a 1 o Figueirense, nesta quarta-feira, em Cariacica. Com o resultado, os rubro-negros conquistaram a classificação para a fase internacional da Copa Sul-Americana pelos gols marcados em Florianópolis, onde perderam por 4 a 2. Agora, os cariocas esperam o adversário, que sai do confronto entre Palestino (CHI) e Real Garcilaso (PER).

A situação rubro-negra começou complicada, já que o Figueirense abriu o placar logo no início, com Rafael Silva. No entanto, o Flamengo não se intimidou e virou o marcador ainda na etapa inicial, com gols de Everton e Jorge. No segundo tempo, Fernandinho fez o terceiro e garantiu o avanço dos cariocas.

O jogo – O Flamengo começou a partida pressionando em busca do gol, mas viu o Figueirense marcar logo aos cinco minutos. Rafael Silva levou a melhor sobre a zaga rubro-negra e tocou no canto direito, sem chance para Alex Muralha.

O revés não desanimou os cariocas, que seguiram com a mesma pegada. O Flamengo foi recompensado aos 13 minutos, quando Everton tabelou com Gabriel e tocou colocado, por cima de Gatito Fernández, para empatar o confronto.

Depois do gol, o panorama da partida seguiu o mesmo. Os rubro-negros voltaram a chegar com perigo aos 18 minutos, em chute cruzado de Gabriel que parou em grande defesa de Gatito Farnández. Só que aos 25, o Flamengo marcou o segundo gol em Cariacica. Jorge pegou rebote, passou por dois marcadores e acertou chute forte da entrada na área no ângulo do goleiro catarinense.

Após sofrer a virada, a situação ficou ainda pior para o Figueirense aos 29 minutos. Rafael Silva fez falta dura, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso, deixando os catarinenses com um homem a menos.

Quando parecia que o Flamengo iria aumentar a pressão, o Figueirense recuou e melhorou a marcação. Os rubro-negros passaram a ter dificuldade em criar bons lances. Nos minutos finais, os catarinense ainda conseguiram segurar a bola no campo de ataque e saiu para o intervalo com a vantagem da classificação.

No segundo tempo. os cariocas pressionaram em busca do gol desde o início. Os rubro-negros criaram a primeira boa chance aos oito minutos, quando Gatito Fernández salvou o Figueirense em chute de Réver. No entanto, os visitantes permaneciam recuados, impedindo a criação de lances de perigo.

Com o passar do tempo, o técnico Zé Ricardo colocou o Flamengo mais ofensivo com as alterações. As trocas surtiram efeito aos 26 minutos, quando Fernandinho, que havia entrado poucos minutos antes, recebeu pela esquerda, passou por um marcador e chutou sem chance para Gatito Fernández.

O Figueirense, mesmo com um homem a menos, assustou aos 28 minutos. Após bola levantada na área, Bruno Alves cabeceou, mas a bola passou muito próximo da trave, indo pela linha de fundo. A resposta do Flamengo veio com Leandro Damião, que acertou cabeceio na trave.

Com a classificação encaminhada, o Flamengo passou a tocar mais a bola. O Figueirense ainda tentou buscar o ataque com mais vontade, mas a inferioridade numérica impediu os catarinense de levarem perigo ao gol de Alex Muralha. Assim, os cariocas mantiveram a vantagem até o apito final.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 1 FIGUEIRENSE

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Data: 31 de agosto de 2016 (quarta-feira)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Wilson Lamouroux (Colômbia)

Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Dionisio Ruiz (Colômbia)

Público: 6.445 pagantes

Renda: R$ 274.200,00

Cartões amarelos: Leandro Damião, Gabriel e William Arão (Flamengo); Carlos Alberto e Renato (Figueirense)

Cartões vermelhos: Rafael Silva (Figueirense)

GOLS

FLAMENGO: Everton, aos 13 minutos do primeiro tempo; Jorge, aos 25 minutos do primeiro tempo; Fernandinho, aos 26 minutos do segundo tempo

FIGUEIRENSE: Rafael Silva, aos 5 minutos do primeiro tempo

FLAMENGO: Alex Muralha, Pará, Rafael Vaz, Rever e Jorge; Márcio Araújo (Alan Patrick), Willian Arão, Diego, Gabriel e Everton (Fernandinho); Leandro Damião

Técnico: Zé Ricardo

FIGUEIRENSE: Gatito Fernandez, Ayrton, Werley, Bruno Alves e Marquinhos Pedroso; Ferrugem (Jefferson), Jackson Caucaia, Renato (Nirley) e Carlos Alberto (Gustavo Ermel); Rafael Moura e Rafael Silva

Técnico: Tuca Guimarães

