Diego prega inteligência e “jogo perfeito” para superar o Palmeiras

O Flamengo encostou no Palmeiras na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, após a rodada do fim de semana. Na próxima quarta-feira, as duas equipes vão se enfrentar, na capital paulista, às 21h45 (de Brasília), em jogo que vale a ponta do torneio.

O meia Diego destacou que será um jogo complicado para os rubro-negros, e garantiu que será preciso ter atuação acima da média para sair de campo com o resultado positivo.

“É um jogo para se testar, se impor, pois será um confronto direto. Não vai decidir o título, mas é olhar para o nosso caminho e ver um adversário com o mesmo objetivo. Temos grandes chances de conseguir um resultado positivo, mas para isso temos que fazer um jogo quase que perfeito”, disse o meia.

Diego ressaltou que o Flamengo precisa ter inteligência para manter seu nível de atuação e não se deixar levar pelo Palmeiras. O meia ressaltou que os rubro-negros vêm em uma crescente no Brasileiro e estão confiantes.

“Temos que ter a consciência de que temos nossa forma de jogar, independentemente de quem encaramos. Pelo momento que a equipe vive, a nossa confiança está em alta neste momento. Isso faz com que a gente arrisque mais e isso faz a diferença nos jogos”, declarou.

Para esta partida, o elenco deverá ganhar um apoio a mais. Impedida de comparecer ao estádio, devido à punição sofrida pelo clube – o Palmeiras não venderá ingressos aos rubro-negros – a torcida do Fla prometeu comparecer em peso na tarde desta terça-feira, tanto no embarque como na chegada da delegação carioca em São Paulo, para incentivar os jogadores.

O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no Ninho do Urubu, após o triunfo sobre o Vitória, em Salvador. Os jogadores que atuaram no sábado, e o atacante Paolo Guerrero, fizeram um trabalho na academia, enquanto os demais participaram de um treino técnico sob o comando de Zé Ricardo.

Fla-Flu não será em Manaus

A diretoria do Flamengo não concordou em disputar o clássico contra o Fluminense, pela 30ª rodada do Brasileiro, marcado para o próximo dia 12 de outubro, em Manaus. Na briga pelas primeiras posições da competição nacional, e ainda disputando a Copa Sul-Americana, a ideia de um longo deslocamento proposto pelo Tricolor não agradou a ninguém na Gávea.

Com isso, as duas equipes estudam as opções para o confronto, já que o Maracanã, ainda sob o controle da Rio 2016, está praticamente descartado. O Engenhão aparece como uma das possibilidades, mas depende de uma negociação com o Botafogo.

