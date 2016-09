Diego, Damião e Mancuello desfalcam treino técnico do Flamengo

O Flamengo abriu uma exceção e permitiu a entrada da imprensa no treinamento da manhã deste sábado, que costuma ser fechado, no Ninho do Urubu. Apesar de permitir a presença dos jornalistas, as câmeras não puderam captar os meias Diego e Mancuello, e o centroavante Leandro Damião realizando treino com bola.

Na primeira parte da atividade, todos os atletas fizeram um trabalho de ativação muscular no CEP (Centro de Excelência de Performance) do Flamengo antes de iniciar o aquecimento no gramado. O trio, no entanto, fez apenas a parte física e retornou para a área interna do clube. Os atletas, porém, não devem ser problema para encara a Ponte Preta.

Quem não estará em campo contra a Macaca é o atacante Guerrero, que um dia antes do jogo pelo Campeonato Brasileiro, veste a camisa do Peru e encara o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Russia.

Outra atração do treinamento do Flamengo foi o FC Goa, time da Índia comandado por Zico e que conta com seis brasileiros no elenco, incluindo o volante Richarlison e o zagueiro pentacampeão Lucio. A equipe realizar pré-temporada no Brasil e faz seus treinamentos no Ninho do Urubu.

O Flamengo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 40 pontos, três a menos que o Palmeiras, que ocupa a ponta do Nacional. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe a Ponte Preta em Cariacica (ES), às 21h45 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

