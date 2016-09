Com sinusite, Guerrero é desfalque para o jogo contra o Figueirense

Next

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

O Flamengo terá um grande desfalque para o jogo contra o Figueirense, neste domingo, no Pacaembu. Em nota oficial, o clube confirmou que Paolo Guerrero, com sinusite, não viaja para São Paulo para atuar na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante peruano não participou do treino deste sábado, o último antes da viagem para São Paulo. Com sinusite, febre e mal estar, Guerrero foi liberado pelo clube para se tratar no Rio de Janeiro.

O substituto do camisa 9 será o centroavante Leandro Damião, que atuou nos últimos cinco jogos da equipe. Apesar da titularidade, Damião não balança as redes a três jogos. O último tento anotado foi contra a Chapecoense, na vitória por 3 a 1, na 22ª rodada da competição.

Recomendado para você