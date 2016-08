Com 19 jogos pelo Fla, Zé Ricardo tem aproveitamento de campeão brasileiro

Alvo de desconfiança no início de sua trajetória pelo Flamengo, o técnico Zé Ricardo conquistou os torcedores rubro-negros e já completou 19 jogos no comando do time, o equivalente a um turno do Campeonato Brasileiro. Com o técnico prata-da-casa no comando da equipe, o Fla tem aproveitamento de equipe campeã do Brasileirão.

Em 19 jogos sob o comando de Zé Ricardo, o Flamengo soma 11 vitórias, três empates e cinco derrotas pelo Campeonato Brasileiro. Em aproveitamento, o Rubro-Negro conquistou 63,15% dos pontos disputados, número maior que o de três times campeões brasileiros: Corinthians de 2011 e Fluminense de 2010, que levantaram o troféu com 62%; e o próprio Flamengo, que, em 2009, foi campeão com 59% dos pontos disputados.

Além disso, a campanha é comparável também ao do atual líder do Brasileirão, Palmeiras. O verdão ficou com o título simbólico do primeiro turno tendo aproveitamento igual ao do Flamengo sob o comando de Zé Ricardo: 36 pontos conquistados de um total de 57, com 11 vitórias e três empates.

Com um bom desempenho no Brasileirão, o próximo desafio de Zé Ricardo será reverter a vantagem conquistada pelo Figueirense e comandar o Flamengo rumo à classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para isso, o Flamengo precisa de um triunfo nesta quarta-feira, em Cariacica (ES). No jogo de ida, o Figueira venceu por 4 a 2 em Porto Alegre.

