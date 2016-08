Rafael Moura valoriza empenho do Figueirense contra “moleque de ouro”

Autor do único gol do jogo contra o Santos, convertendo um pênalti na manhã deste domingo, Rafael Moura deixou o gramado da Vila Belmiro bastante satisfeito. O centroavante valorizou a disposição do Figueirense para obter o resultado positivo diante de uma equipe que fazia festa para se despedir do atacante Gabriel, vendido para a Internazionale, da Itália.

“Precisam respeitar o Figueirense, pelo tanto que correu e batalhou por essa vitória. Todo o mundo está extenuado. Tivemos um jogo difícil na quarta-feira e jogamos logo cedo neste domingo, debaixo de um sol forte”, comentou Rafael Moura, que chegou a cair no gramado, de cansaço, ao final da partida contra o Santos.

Quando citou o compromisso anterior do Figueirense, o jogador se referiu à vitória por 4 a 2 sobre o Flamengo, pela Copa Sul-americana, conquistada com três gols dele no Orlando Scarpelli. “Estávamos com a autoestima lá em cima por causa do jogo contra o Flamengo. Fomos merecedores de mais uma vitória. Precisávamos muito disso”, afirmou.

Para Rafael Moura, o triunfo teve ainda mais valor porque foi conquistado com Gabriel em campo. Titular na campanha vitoriosa da Seleção Brasileira nos últimos Jogos Olímpicos, o atacante entrou no segundo tempo e deu adeus ao Santos antes de se apresentar à Inter de Milão.

“Acho que o Robinho e o Neymar também perderam os seus jogos de despedida. Desejo muita sorte ao Gabriel, um moleque de ouro, mas hoje precisávamos estragar a festa dele porque era dia de festa do Figueirense”, sorriu Rafael Moura.

