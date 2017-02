Com Oliveira e sem Lucas Lima, Santos leva 22 contra a Ferroviária

O Santos terá duas novidades importantes para o duelo contra a Ferroviária, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A primeira (e mais animadora) é o retorno de Ricardo Oliveira, que apareceu na lista de 22 relacionados para a partida.

Após sofrer com caxumba e começar a pré-temporada com duas semanas de atrasado, o centroavante foi inscrito nesta sexta-feira no Paulistão e fica à disposição do técnico Dorival Júnior. Por conta do tempo perdido, o artilheiro ficou afastado dos gramados e fez um trabalho especial no CT Rei Pelé. Ele começou a treinar efetivamente com bola apenas no começo desta semana.

Em contrapartida, o treinador do Peixe não contará com o meia Lucas Lima para a partida deste sábado. O camisa 10 ainda sente dores após levar uma pancada no joelho esquerdo durante o clássico contra o São Paulo, na última quarta-feira. Além disso, o local também apresentou luxação. Para preservar o jogador, o departamento médico decidiu vetá-lo para o duelo.

Dorival Júnior fechou o treinamento desta sexta-feira, mas deve promover a estreia de Cleber na zaga ao lado do volante Yuri. Por fim, existe a possibilidade de Ricardo Oliveira começar como titular. Com isso, o Peixe deve entrar em campo com: Vladimir; Victor Ferraz, Cleber (Lucas Veríssimo), Yuri e Zeca; Leandro Donizete, Thiago Maia e Léo Cittadini; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão (Ricardo Oliveira).

Confira a lista de atletas relacionados para o jogo:

Goleiros: João Paulo e Vladimir

Zagueiros: Cleber Reis e Lucas Veríssimo

Laterais: Caju, Matheus Ribeiro, Victor Ferraz e Zeca

Meio-campistas: Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Rafael Longuine, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Ricardo Oliveira, Rodrigão e Thiago Ribeiro