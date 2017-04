Sevilla envia nota de repúdio à AFA por interesse em Sampaoli

Depois da demissão do técnico Edgardo Bauza nesta segunda-feira, a Associação de Futebol Argentina (AFA) iniciou suas sondagens por um novo treinador. Dentre eles, Jorge Sampaoli é um dos mais cotados para o cargo. Nesta quarta, o Sevilla, clube de Sampaoli, divulgou uma nota de repúdio sobre a possibilidade de uma reunião com a Federação com o técnico.

“O Sevilla considera inaceitável e uma falta de respeito qualquer reunião da Afa com Jorge Sampaoli”, afirma o comunicado oficial no site da equipe. No clube espanhol desde 2016, Sampaoli ficou conhecido por seu trabalho na seleção do Chile, com dois títulos da Copa América – os primeiros na história do país.

El Patón Bauza foi demitido nesta terça, depois de uma passagem fraca pela albiceleste. Sobre o comando do ex-São Paulo, a Argentina passou dificuldades pelas eliminatórias sul-americanas da Copa de 2018, caindo para a quinta colocação da tabela.

Confira o comunicado na íntegra:

“Antes das informações de diferentes meios de comunicação locais e internacionais em relação a um possível interesse da AFA em contratar nosso técnico Jorge Sampaoli – com contrato em vigor até 30 de junho de 2018 – e antes das declarações neste mesmo sentido do presidente Claudio Tapia sobre sua intenção de ter uma reunião na Espanha com o técnico sevillista nos próximos dias, o Sevilla enviou um comunicado hoje à Afa manifestando que, no caso de algumas informações, o clube consideraria uma falta de respeito, além de inaceitável, qualquer reunião ou contato destinado a que o treinador proceda para a ruptura contratual com o clube e que, por isso, não deixará de fazer valer seus direitos”.