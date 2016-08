Robinho faz golaço, mas evita falar em Rogério Ceni no Mineirão

A vitória do Cruzeiro sobre o Santa Cruz, por 2 a 0, na manhã deste domingo, no Mineirão, começou pelos pés do meia Robinho. Logo no início do segundo tempo, com um belo arremate de fora da área, o camisa 19 soltou um chutão e guardou a redonda no fundo das redes.

O gol lembrou de longe aquele tento marcado por ele sobre o São Paulo, de cobertura, quando ainda estava no Palmeiras. Robinho, porém, evitou polêmicas com Rogério Ceni e apenas falou de seu gol.

“Não, não foi o Rogério, nem quero falar muito disso (risos). Sempre dá polêmica. Ele é um grande goleiro e fico feliz de fazer um gol aqui no Santa”, comentou sorrindo após questionamento dos jornalistas.

O gol sobre o Santa Cruz, na manhã deste domingo, foi o primeiro de Robinho desde quando chegou ao Cruzeiro, há quatro meses. O meia disse que já estava ansioso para marcar.

“Levei uma pancada e estou sentindo uma dor aqui. Eu estava me cobrando por esse gol, chute bom, importante, diante de 50 mil pessoas, tem que ver gol bonito, esse vai para o DVD, um dos mais bonitos”, finalizou.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou a 14ª colocação, com 26 pontos. Agora a equipe volta suas atenções para a Copa do Brasil, próximo jogo contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.

