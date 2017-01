Mena e Willians são liberados e não voltam ao Cruzeiro

O lateral-esquerdo, Mena, e o volante Willians, ambos jogadores do Cruzeiro que estavam emprestados para o São Paulo e Corinthians, respectivamente, não voltam para a Raposa nesta temporada. Os jogadores foram liberados da reapresentação na tarde desta segunda-feira, na Toca da Raposa II.

Os atletas não fazem parte dos planos do técnico Mano Menezes. Com isso, a diretoria celeste deu carta branca para ambos negociarem outros contratos com outros times. A situação de Mena não é tão ruim: o jogador terminou o Campeonato Brasileiro valorizado e recebeu propostas de outros times, entre eles o próprio São Paulo, que queria a permanência do chileno, e o Internacional.

No caso do Colorado, os altos vencimentos do jogador assustaram a diretoria vermelha. Uma negociação, porém, não está descartada. Mena tem contrato com a Raposa até janeiro de 2018.

Já Willians tem sua situação um pouco mais complicada. O jogador até tem algumas sondagens de outros clubes, mas deixou o Corinthians pela porta dos fundos, com problemas com torcedores do Timão. Durante as férias, inclusive, Willians ficou no Rio de Janeiro fazendo treinamentos físicos com um preparador particular. O volante tem vínculo com o Cruzeiro até dezembro de 2017.