Coxa atropela no primeiro tempo e goleia o Grêmio

Com um primeiro tempo avassalador, com quatro gols marcados, o Coritiba bateu o Grêmio por 4 a 0, no estádio Couto Pereira, selando de vez as pazes com o torcedor e seguindo sua reação dentro do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alviverde chegou aos 29 pontos, na 12ª colocação, cada vez mais afastado da ZR. Estacionado nos 36 pontos, o Tricolor não entrará no G4.

O Alviverde abriu o placar anda no primeiro tempo, aos 21 minutos, com Walisson Maia ganhando da defesa para balançar as redes. Aos 30 minutos, Leandro entrou na área e fuzilou para fazer o segundo. Raphael Veiga, aos 34 minutos, tocou na saída do goleiro ampliar. Aos 38 minutos, Neto Berola cortou a defesa e chutou para fazer o quarto.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta a Chapecoense, domingo, na Arena Condá, em Chapecó. Já o Grêmio terá pela frente o Palmeiras, no mesmo dia, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O jogo – A partida começou bastante disputada, com o time da casa buscando impor seu ritmo, mas também precisando segurar as investidas do Tricolor. Aos cinco minutos, Alan Santos subiu na área se antecipando à defesa gaúcha e desviou pela linha de fundo. Aos cinco minutos foi a vez de Veiga arriscar o chute para defesa de Marcelo Grohe. A resposta veio com Henrique Almeida, que apareceu na área e tocou para fora, com perigo.

As duas equipes também erravam demais, especialmente na hora do passe. Aos 17 minutos, Jailson recebeu bom passe de Luan, abriu espaço e arrematou pela linha de fundo. O troco, entretanto, foi fatal. Aos 21 minutos, Juan fez o levantamento, Wallison Maia subiu mais do que todo mundo e cabeceou par ao fundo das redes, abrindo o placar no Alto da Glória.

O Coxa fazia uma boa apresentação, marcando firme e buscando sair para o ataque. Aos 30 minutos, velocidade de Juan e passe na medida para Leandro entrar na área e fuzilar para fazer o segundo do Coxa. O técnico Roger machado tentou modificar o Grêmio com a entrada de Pedro Rocha no lugar e Ramiro. Mas quem ampliou foi o Alviverde, com Raphael Veiga, aos 34 minutos tocando na saída do goleiro para marcar. E tinha mais. Aos 38 minutos, Neto Berola recebeu, cortou a defesa e chutou para fazer o quarto.

Para a segunda etapa, o Tricolor voltou com Kannerman no lugar de Henrique Almeida, tentando em primeiro lugar parar de tomar gols. Mas logo no primeiro minuto, Raphael Veiga apareceu com total liberdade para chutar e obrigar Marcelo Grohe a operar um milagre. Aos 10 minutos, Juninho lançou para a velocidade de Neto Berola, mas a bola correu demais. Aos 15 minutos, foi a vez de Veiga receber na área e finalizar para fora, com perigo.

Mesmo sem o mesmo ímpeto, o Coritiba estava mais próximo de ampliar a vantagem. Carpegiani aproveitou para colocar em campo jogadores como Yan e Evandro para ganharem ritmo. Aos 20 minutos, Walace chutou e Wilson ficou em ela. No desespero, aos 27 minutos, Luan chutou de longe e isolou a bola. O Grêmio estava entregue, sem conseguir acertar nada em campo. Pedro Rocha tentou descontar, aos 38 minutos, mas estava impedido. O Tricolor segurou melhor no segundo tempo, mas a goleada já estava escrita.

CORITIBA 4 X 0 GRÊMIO

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 07 de setembro de 2016, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Asp.Fifa-RJ)

Assistentes: Dibert Pedrosa Moises (RJ) e Luiz Claudio Regazone –(Asp.Fifa-RJ)

Cartões amarelos: Iago, Neto Berola e Joao Paulo (Coritiba)

Gols

CORITIBA: Walisson Maia, aos 21 minutos, Leandro, aos 30 minutos, Raphael Veiga, aos 34 minutos, e Neto Berola, aos 38 minutos do primeiro tempo

CORITIBA: Wilson; Walisson Maia, Luccas Claro, Juninho e Juan; Alan Santos, João Paulo e Raphael Veiga (Bernardo); Leandro (Evandro), Neto Berola (Yan) e Iago.

Técnico: Paulo César Carpegiani

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Walace, Jailson e Ramiro; Douglas, Luan e Henrique Almeida (Kannerman)

Técnico: Roger Machado

Recomendado para você