Coritiba e Paraná fazem clássico vivendo momentos diferentes

Vivendo momentos opostos neste começo de temporada, Coritiba e Paraná Clube fazem o primeiro clássico do Campeonato Paranaense 2017, neste domingo, às 20 horas (de Brasília), no estádio Couto Pereira. O Alviverde ainda busca melhor entrosamento e a primeira vitória, enquanto o Tricolor ainda não sabe o que é perder e sequer tomar gols em jogos oficiais.

Com uma derrota e um empate na competição, em das apresentações tecnicamente ruins, o Coxa pela primeira vez encontrará o torcedor e precisará dar uma resposta. O técnico Paulo César Carpegiani ainda tenta montar um time competitivo e aos poucos espera contar com força máxima. Desta vez, quem tem a chance de estrear é o atacante Rildo.

O treinador coxa-branca não foge da obrigação de conquistar a primeira vitória, mas prevê um jogo duro no Alto da Glória. “Vai ser uma partida difícil. Vamos jogar pela primeira vez em casa, contra um adversário que vem fazendo uma boa campanha. Eu cobro da minha equipe a obrigação de vencer, em qualquer circunstância. Não tiro essa responsabilidade dos ombros dos jogadores”, garantiu.

Única equipe com 100% de aproveitamento na competição, o Paraná também já pensa em administrar as três competições simultâneas as quais disputa neste primeiro semestre. Por isso a ideia do técnico Wagner Lopes é modificar bastante a equipe, utilizando alguns atletas que ainda não tiveram chance ou que estão chegando agora no elenco, como o volante Matheus Biteco e o lateral-esquerdo Kaike.

O treinador paranista vai analisar a questão física e técnica e somente antes da partida definir a escalação. “A Copa do Brasil é muito importante para nós. É claro que o Paranaense também é, ainda mais um clássico. Então, vou ter bastante calma. Uma coisa que eu falo sempre é encher a boca de água para pensar bastante, ver todos os pontos, todos os prós e contras para que a gente tenha um time forte no clássico e também um time forte contra o São Bento”, concluiu.

Outras quatro partidas – Um pouco mais cedo, às 17 horas, outras quatro partidas movimentam a terceira rodada do Estadual. O Foz do Iguaçu recebe o Cascavel, no estádio ABC. Já o J.Malucelli, de olho na liderança, encarar o Cianorte, no Ecoestádio Janguito Malucelli. Também querendo a ponta da classificação, o Prudentópolis encara o Rio Branco, no Newton Agibert. Enquanto isso, Toledo e Londrina, que ainda buscam a primeira vitória, se enfrentam no estádio Municipal 14 de dezembro.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X PARANÁ CLUBE

Local: estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 05 de fevereiro de 2017, domingo

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Ivan Carlos Bohn

CORITIBA: Wilson; Thiago Lopes, Werley, Juninho e Carlinhos; Edinho, Alan Santos e Ruy; Henrique Almeida, Filigrana (RIldo) e Kleber.

Técnico: Paulo César Carpegiani

PARANÁ: Leo (Hugo); Diego Tavares, Airton, Brock e Kaike; Matheus Biteco, Alex Santana, Leandro Vilela, Bentancourt (Ítalo) e Felipe Alves (Yan Philippe)

Técnico: Wagner Lopes