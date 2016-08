Carpegiani destaca justiça em classificação do Coxa

Foi no sufoco, apenas no finalzinho da partida, mas o Coritiba arrancou a classificação para a próxima fase da Copa Sul-americana ao bater o Vitória por 1 a 0 no Couto Pereira, após derrota no primeiro encontro por 2 a 1. O técnico Paulo César Carpegiani acredita que o resultado fez justiça ao que foi apresentado pelos times, especialmente pela busca do Coxa ao gol.

“Foi uma vitória muito justa e que premiou o esforço dos jogadores em campo. Tentamos propor o jogo, mas em algumas situações havia forte marcação. Buscamos o gol e fomos premiados no final. Foi uma vitória brilhante e muito boa do Coritiba”, disse o treinador, confirmando o interesse do clube no título. “É uma competição importantíssima, a nível internacional, e queríamos permanecer”, emendou.

Sobre a lesão de Kléber, que deixou o gramado com 10 minutos de partida, o treinador assumiu a responsabilidade e elogiou a vontade do jogador. “O Kleber tem o mesmo defeito que eu, não sabe ficar de fora. Eu estou cheio de marcas porque jogava meia boca durante algumas partidas. Por mim eu não iria escalá-lo. Ele não mediu esforço, tanto que até a hora do jogo ele fez um teste no vestiário e disse “quero jogar”. Eu deixei ele decidir, tenho uma responsabilidade por ele, assumo”, explicou.

Com uma maratona de jogos em duas competições, Carpegiani projeta problemas para escalar o time, mas garante que vai manter força máxima em campo. “Vamos jogar tudo na outra fase porque a ideia do clube é essa. Apesar da nossa dificuldade de elenco, alguns jogadores estão se recuperando e outros estão fora, mas sempre tentamos colocar o que tivemos de melhor”, concluiu.

