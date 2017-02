Atacantes do Coxa veem time com moral após vitória no clássico

Foi no sufoco, em um jogo com poucas oportunidades criadas, mas o Coritiba venceu por 1 a 0 o Paraná Clube no primeiro clássico do Campeonato Paranaense 2017 e, com seu primeiro resultado positivo, diante do torcedor, abafou o princípio de crise. Estreante, o atacante Rildo, que ainda busca sua melhor forma física após meses sem atuar por conta de lesões, garante que era isso que o grupo precisava para pegar moral.

“Viemos de dois resultados considerados negativos, mas diante da torcida conseguimos ganhar o clássico, que dá moral para conseguirmos nossa continuidade”, projetou o jogador que, no entendo, admite que ainda fala muito trabalho para alcançar o desempenho ideal. “A vitória não pode esconder os erros que tivemos. Eu, particularmente, depois de três meses sem atuar, tenho muito a melhorar. Mas tenho certeza que vamos chegar às finais no Paranaense”, emendou.

De volta ao time após se recuperar de uma grave lesão, o atacante Neto Berola entrou na segunda etapa e deu o cruzamento que deu origem ao único gol da partida e agora espera poder seguir evoluindo com o grupo. “A equipe vinha fazendo uma boa partida, mas o Paraná ficou todo lá atrás e estava difícil entrar na defesa. Mas, consegui entrar e dar uma assistência para o Kleber. Espero dar continuidade nesse trabalho”, avaliou.

Autor do gol e herói da noite, Kléber Gladiador mostrou oportunismo e acredita que conseguiu minimizar a pressão que estava se formando sobre o Coxa. “Tem que estar sempre bem posicionado, bem atento, que pode vir uma bola boa para fazer o gol. Hoje era um jogo importante porque viemos de dois jogos que não fomos bem. Lógico que estamos vindo de uma pré-temporada e no Brasil o pessoal não tem muita paciência, mas já estávamos sentindo uma certa pressão”, concluiu.