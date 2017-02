Virose tira Marlone do Derby e dá nova chance a Jabá no Timão

O atacante Marlone não enfrentará o Palmeiras na noite desta quarta-feira, no estádio de Itaquera. Titular neste início de temporada e aposta de Fábio Carille para dar trabalho à defesa adversária, o jogador contraiu uma virose na noite da última terça-feira e não conseguiu recuperar-se a tempo de entrar em campo na partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube, que confirmou posteriormente a escalação de Léo Jabá como substituto. O jogador volta a receber uma oportunidade após participar da vitória por 1 a 0 sobre o Osasco Audax, no final de semana, quando teve boa atuação na avaliação da comissão técnica apesar de perder boas chances.

Será apenas o segundo jogo de Jabá como titular da equipe, que estreou na condição no último final de semana. Além desses dois duelos, ele atuou em outras duas oportunidades no Brasileiro do ano passado, sob o comando do técnico Oswaldo de Oliveira.