Sem Rodriguinho, Carille leva 19 jogadores para encarar o Mirassol

O técnico Fábio Carille vai levar 19 jogadores consigo para a partida deste sábado, às 19h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia. Após ensaiar uma equipe no treino da manhã desta sexta, ainda sem garantir a presença dos escolhidos na partida, ele só confirmou a ausência de um jogador titular na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras: o meia Rodriguinho, que fica em São Paulo.

O lateral direito Fagner, o zagueiro Balbuena e o atacante Ángel Romero viajam com o elenco, mas não têm qualquer garantia sobre a atuação. Enquanto os dois defensores estiveram presentes em todas as partidas realizadas no ano, desde a pré-temporada até os seis duelos oficiais deste mês de fevereiro, o avante paraguaio se desgastou muito no Derby e também deve receber descanso.

Ficam ausentes da lista os meias Giovanni Augusto, Guilherme e Marlone, todos vetados pela parte física. O primeiro ainda não está no estágio ideal após perder duas semanas de treino com um estiramento na coxa direita. O segundo, por sua vez, reclamou de dores no joelho após trabalhar sem problemas nos últimos dias, enquanto o terceiro tenta retomar seu peso normal após contrair uma virose.

Em campo, o Timão deve ter uma formação com Cássio; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Fellipe Bastos, Léo Jabá e Maycon; Jô e Kazim. Em vez do 4-1-4-1 que vem sendo explorado até o momento, a formação será alternada para o 4-4-2.

Veja abaixo os relacionados:

Goleiros: Cássio e Caíque

Laterais: Fagner, Léo Príncipe, Guilherme Arana e Moisés

Zagueiros: Balbuena, Pablo, Pedro Henrique e Vilson

Volantes: Gabriel, Paulo Roberto, Maycon, Fellipe Bastos e Marciel

Atacantes: Romero, Kazim, Jô e Léo Jabá