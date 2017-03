Quase certo com o Corinthians, Clayton assiste jogo em Itaquera

O atacante Clayton, do Atlético-MG e que está em negociações avançadas para reforçar o Corinthians até o final deste ano, foi ao duelo entre Corinthians e Red Bull, nesta quinta-feira, no estádio de Itaquera, válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O atleta acompanhou o duelo no mesmo camarote em que o técnico Tite, da Seleção Brasileira, assistiu ao clássico diante do Santos, no começo do mês.

A própria diretoria corintiana, representada pelo diretor de futebol, Flávio Adauto, e o gerente, Alessandro, também ficou ao lado do provável reforço enquanto a partida se desenrolava. A medida de levar um novo atleta do clube a uma partida na arena já se tornou tradição no Timão, que até anuncia a presença dos jogadores quando o contrato entre as partes já está assinado e a transferência, concluída.

Essa parte, porém, só deve acontecer na sexta-feira, quando se acertam os últimos detalhes tanto do clube do Parque São Jorge com Clayton quanto de Marlone com o Atlético-MG, concretizando uma troca que deixará cada um dos avantes emprestados até o final do ano, com opção de compra ao final deste período.

Caso seja realmente contratado pelo Timão, Clayton poderia atuar na fase de mata-mata do Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, sem qualquer restrição. A única questão a ser resolvida seria uma troca na relação dos nomes disponíveis do Estadual, tranquilamente resolvida com a simples troca do nome de Marlone pelo dele.