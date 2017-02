Maycon celebra “momento mágico” após atuação decisiva no Derby

Surpresa na escalação do Corinthians para o clássico contra o Palmeiras, o volante Maycon correspondeu às expectativas do técnico Fábio Carille. Foi do prata da casa de 19 anos a assistência para o centroavante Jô anotar o gol da vitória por 1 a 0 na noite de quarta-feira, em Itaquera.

“Vivi um momento mágico”, definiu Maycon. “Jogar um Derby como esse foi indescritível. Todo jogador que nasce no Corinthians sonha com esse jogo. Todos os clássicos são importantes, mas, contra o Palmeiras, existe algo a mais”, acrescentou.

A presença de Maycon em campo não era esperada, já que, mesmo com as críticas da torcida, Fábio Carille demonstrava preferência pela utilização do mais experiente Fellipe Bastos. Camacho não era uma opção para a partida, já que fora dispensado do Derby em função da morte do pai, Anízio, em um trágico acidente de elevador.

Escalado, Maycon conseguiu chamar a atenção. No final do primeiro tempo, ele puxou o atacante palmeirense Keno e acabou confundido pelo árbitro Thiago Duarte Peixoto com o companheiro Gabriel, injustamente expulso. Sem outro volante ao seu lado, precisou se desdobrar na marcação na etapa complementar. E não apenas ajudou a conter as investidas da equipe rival, como criou a jogada que definiu o 1 a 0 no marcador aos 42 minutos do segundo tempo.

“Naquele lance, o Arana afastou a bola, que costuma quicar e deslizar no gramado da arena, saindo do controle”, comentou Maycon, que aproveitou o vacilo do meia Guerra para fazer o desarme e avançar pela ponta esquerda. Diante do versátil veterano Zé Roberto, ele errou o primeiro passe e acertou o segundo para Jô concluir por baixo do goleiro Fernando Prass. “Fui feliz no lance. A bola bateu no peito do pé do Zé e voltou justamente para mim. Aí, saiu o gol”, resumiu.

A boa atuação credenciou Maycon a se firmar como titular do Corinthians. Destaque na Copa São Paulo do ano passado, ele foi promovido a profissional pelo técnico Tite, mas, sem espaço, acabou emprestado à Ponte Preta. De volta nesta temporada, fracassou com a Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-20 antes de começar a ser aproveitado por Fábio Carille.

“Apesar de ter feito bons jogos na minha primeira passagem pelo Corinthians, saí para me preparar. Queria voltar da Ponte mais experiente, e foi o que fiz”, disse Maycon, que reencontrou Carille, antigo auxiliar de Tite, e Osmar Loss, antes treinador da equipe sub-20 e agora membro da comissão técnica profissional, no CT Joaquim Grava. “Eles já me conheciam, o que facilitou as coisas. Fiquei bastante contente com as chegadas deles.”

Também deixando contentes os seus superiores, o jovem volante acredita que o seu “momento mágico” poderá servir de exemplo para alguns dos seus antigos companheiros de categorias de base. “Até pela necessidade do clube, estão sendo abertas muitas possibilidades para nós. Quando subi, o grupo estava cheio porque havia acabado de ser campeão brasileiro. Hoje, temos que mostrar ao professor Fábio que merecemos um espaço. Vamos mostrar o nosso futebol diariamente”, concluiu Maycon.