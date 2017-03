Marquinhos Gabriel volta a treinar em campo após operar hérnia

O treino do Corinthians nesta terça-feira contou com uma novidade. O meia Marquinhos Gabriel, que passou por operação de hérnia inguinal, voltou a treinar em campo, começando a preparação para voltar aos gramados.

Ainda sem trabalhar com bola, o atleta deu voltas ao redor dos campos do CT Joaquim Grava, além de ter feito exercícios físicos acompanhado de um dos membros da comissão técnica corintiana. O camisa 31 não atua desde fevereiro, quando participou da derrota do Timão para o Santo André, em Itaquera.

Quem também foi ao gramado nesta terça foi o experiente meia Danilo. O jogador, que fraturou a tíbia e a fíbula, acompanhou a atividade e fez algumas embaixadinhas. Vale lembrar que, diferentemente de Marquinhos, ele não está inscrito no Campeonato Paulista.

O atleta, que atua pelos alvinegros desde 2010, não está na lista do Paulistão, e não joga desde 2016. Ele sofreu a fratura no fim de agosto. Mesmo sem poder ajudar a equipe em campo, ele teve seu contrato renovado até o fim desta temporada, e deve ser opção no Campeonato Brasileiro.

Sem Marquinhos e Danilo, os comandados de Fábio Carille encaram o Linense, nesta quarta-feira, pela última rodada da primeira fase do Paulistão. Com 21 pontos, o Timão espera confirmar o segundo lugar geral no Estadual.

*Especial para a Gazeta Esportiva